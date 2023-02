Războiul din Ucraina – ziua 345. Aproape 1.000 de soldați ruși au fost uciși. Israelul a anunțat că va trimite arme pentru armata ucraineană. Germania trimite și tancuri Leopard 1

Armata lui Putin a pierdut al doilea sistem de apărare antiaeriană 9A331MDT Tor-M2DT, extrem de rar întâlnit, destinat utilizării în Arctica. Acesta a fost distrus din nou cu ajutorul proiectilelor ghidate M982 Excalibur, prin GPS, donate de SUA, în regiunea Herson. Valoarea unu astfel de echipament este de 25 de milioane de euro.

#Ukraine: The second ever destruction (in as many days) of the extremely rare Russian 9A331MDT Tor-M2DT air defense system, intended for use in the Arctic.

It was again destroyed using M982 Excalibur guided projectiles in #Kherson Oblast. pic.twitter.com/8FrubQC64K

