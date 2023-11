Război în Israel, ziua 39. Hamas a pierdut controlul în Gaza

Hamas a pierdut controlul asupra Fâșiei Gaza, au anunțat oficialii israelieni. Ministrul Apărării Yoav Gallant a declarat că teroriștii islamiști fug spre sud, încercând să se pună la adăpost. Armata israeliană se află în război cu organizația islamistă de aproape cinci săptămâni, informează AFP.

Minitrul israelian a declarat că civilii palestinieni jefuiesc bazele și centrele Hamas. Aceștia nu mai au încredere în guvernarea mișcării islamiste, în condițiile în care situația umanitară este catastrofală. Ministrul Apărării a făcut o serie de declarații, într-o înregistrare video difuzată de mai multe canale de televiziune.

Pe rețelele de socializare circulă o fotografii cu militarii IDF care au ocupat sediul Parlamentului din Gaza.

Pe de altă parte, bilanțurile reprezentanților Hamas susțin că bombardamentele israeliene au ucis 11.180 de persoane în Gaza. Majoritatea victimelor ar fi fost civili, printre care și 4.609 de copii.

Picture circulating online shows troops of the IDF’s Golani Brigade inside Gaza’s parliament building in Gaza City, after capturing the site. pic.twitter.com/daxuEw0FEx

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat imagini cu o unitate de misiuni subacvatice a Marinei Militare, YALTAM. Scafandrii unității au recuperat mai multe arme și echipamente lăsate în mare de teroriști. Informația a fost prezentată de The Times of Israel.

În timpul atacurilor din 7 octombrie, membrii unităţii marine a Hamas au încercat să se infiltreze în Israel pe mare. Forţele navale au eliminat zeci de teroriști, făcând atacul să eșueze. În ultimele săptămâni au existat şi alte încercări ale grupării teroriste de a trimite scafandri pe care să-i infiltreze în Israel.

Forţele YALTAM au scanat fundul mării și au descoperit arme de foc, dispozitive explozive, muniţie şi bărci de cauciuc scufundate ale Hamas. Armele au fost aduse pe coastă și distruse a anunțat IDF.

IDF releases footage of the Navy’s underwater missions unit — known by its Hebrew acronym YALTAM — recovering weapons left behind by Hamas terrorists in the sea from the October 7 onslaught.

YALTAM scuba forces scanned the seabed in recent days, finding firearms, explosive… pic.twitter.com/NhW2U0FYH6

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 13, 2023