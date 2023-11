Război în Israel, ziua 38. Armata israeliană continuă bătălia de la spitalul Al Shifa

Armata israeliană a anunțat, în urmă cu câteva ore că au fost lansate mai multe rachete din Liban. Militarii din cadrul Apărării antiaeriene au identificat 15 rachete lansate de pe terenul controlat de Hezbollah.

IDF a reușit să intercepteze patru dintre proiectilele lansate, iar restul au căzut în zone deschise. Un număr de șapte soldați din armata israeliană au fost răniți în urma de proiectile de mortier.

În acest context, IDF a anunțat că a oferit o cantitate de 300 de litri de carburant pentru a fi utilizat în spitalul Al Shifa, din Gaza. Oferta ar fi fost refuzată, susțin oficialii israelieni. Cel care s-a opus ar fi fost șeful Ministerului Sănătății Hamas, Yosef Abu Rish.

The IDF provided 300 liters of fuel for urgent medical purposes to the Shifa Hospital, but there was a problem that prevented the fuel from getting to its destination.

Why? Because the CEO of the Hamas Health Ministry, Yosef Abu Rish, forbade it.

Watch for yourselves: pic.twitter.com/yXyKw1OgRu

— Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2023