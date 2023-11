Război în Israel, ziua 37. IDF va evacua bebelușii din spitalul Al Shifa

Armata israeliană a anunțat că se va implica în evacuarea copiilor internați în Spitalul Al Shifa, cel mai mare din Gaza. Armata va ajuta duminică la evacuarea copiilor. Informația a fost prezentată de contraamiralul Daniel Hagari, citat de France Presse şi Reuters. Oficialul IDF nu a dat explicații despre numărul copiilor care vor fi evacuați.

ONG-ul israelian Physician for Human Rights-Israel a anunţat că „doi bebeluşi prematuri (sunt) morţi” după oprirea forţată a terapiei intensive. A fost vorba despre o pană de electricitate la acest spital. Organizaţia a avertizat asupra riscului cu care se confruntă alţi „37 de bebeluşi prematuri”.

În jurul spitalului Al Shifa se duc lupte grele între armata israeliană și teroriștii Hamas şi ai Jihadului Islamic.

🏥 Doctors at the Shifa Hospital (where Hamas HQ is in basement) have asked the @IDF to help evacuate the babies from the pediatric department.

The IDF will help them.

Reminder: Hamas still holds Israeli babies hostage. pic.twitter.com/1DNtz9hgAN

— Eylon Levy (@EylonALevy) November 11, 2023