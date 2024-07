Război în Ucraina ziua 881. Uniunea Europeană a prelungit sancțiunile împotriva Rusiei

Război în Ucraina ziua 881. Rusia pregătește o nouă operațiune ofensivă în regiunea Harkov. Mai multe unități de asalt au fost desfășurate în apropierea satului Hliboke, la 7 kilometri de granița cu Rusia.

Autoritățile ucrainene monitorizează situația din zona satului Hliboke din regiunea Harkov. Nazar Voloșin, purtătorul de cuvânt al grupului de forțe Hortiția, a declarat pentru Interfax Ucraina că forțele ruse pregătesc o nouă operațiune ofensivă.

Satul Hliboke este situat în nordul regiunii Harkov, la 39 de kilometri de centrul regional, orașul Harkov. În 10 mai, Rusia a lansat o primă ofensivă în regiunea Harkov, dar asaltul s-a blocat rapid. În luptele care au avut loc au fost uciși aproximativ 20 000 de soldați ruși, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

În prezent, Moscova a adus noi trupe, în zonă, inclusiv grupuri de asalt ale Brigăzii 155 de infanteriști marini ai Flotei ruse din Pacific și ale Diviziei 18 de infanterie motorizată a Corpului 11 de armată. El a precizat că trupele ruse folosesc drone pentru minarea la distanță a zonei. Armata ucraineană a înregistrat, de asemenea, sosirea trupe suplimentare din Regimentul 41 de infanterie motorizată al Diviziei 72 în satul Murom, din regiunea Belgorod.

Totodată, a precizat că trupele ruse continuă să se regrupeze în zonele centrale și estice ale orașului Vovciansk. Aici au avut loc unele dintre cele mai grele lupte din regiunea Harkov.

Alone we can do so little; together we can do so much.

📷: 10th Mountain Assault Brigade pic.twitter.com/yvhBKy4Yfx

— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 17, 2024