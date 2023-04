Război în Ucraina, ziua 428. Prigojin îi acuză pe generalii ruși că îl lasă fără muniție. Kievul și Moscova au făcut schimb de prizonieri

Principalele lupte s-au dus în localitățile Marinka și Bahmut, acolo unde mercenarii lui Prigojin au rămas din nou fără muniție.

#Ukraine: A Russian tank, apparently with a cope cage, was destroyed by Ukrainian forces in Marinka, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/qvWSctEQTG

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 26, 2023