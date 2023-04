Război în Ucraina, ziua 413. Evgheni Prigojin se laudă că deține 80% din Bahmut. Investigarea scurgerilor de informații secrete de la Pentagon va dura luni

Armata ucraineană a lansat un contraatac împotriva forțelor rusești în vestul orașului Bahmut. Aici luptă unitățile speciale trimise de Kiev încă de la începutul primăverii. Soldații din Brigada de răspuns rapid Rubij țin lina frontului, lângă Bahmut, în vreme ce rușii, în frunte cu mercenarii Wagner, atacă pe toată linia. Ucrainenii protejează singurul drum de evacuare pe care îl mai controlează.

Mercenarii Wagner susțin că au ocupat tot centrul orașului, însă luptele sângeroase continuă pe toată linia frontului. După lupte care durează de luni întregi, trupele terestre rusești încă nu au reușit să preia controlul în oraș.

Unul dintre motive ar fi lipsa suportului aerian, chiar dacă Rusia se laudă cu un număr mare de avioane și muniții avansate. Puterea sa aeriană a fost folosită marginal, iar luptele s-au dus în mare parte între infanterie, tancuri și artilerie.

Piloții ruși zboară noaptea pentru a evita sistemele ucrainene de apărare antiaeriană portabile – sau MANPADS, un termen pentru rachete de umăr, precum Stinger, fabricate în SUA. Spre deosebire de sistemele de rachete sol-aer cu rază mai lungă de acțiune, care au radar, MANPADS sunt lansate de trupele terestre care trebuie să repereze aeronavele cu ochiul liber.

La Bahmut, avioanele rusești bombardează în special noaptea, astfel încât să evite majoritatea tipurilor de MANPAD.

Close quarter combat in Bakhmut. Six border guards of the Luhansk detachment held their positions and repelled the invaders’ attacks for three hours. pic.twitter.com/XnfFzU49Wx

