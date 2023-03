Război în Ucraina – ziua 387. O dronă chinezească folosită de armata rusă a fost doborâtă în Ucraina

După Iran și Coreea de Sud, acum a venit rândul Chinei să dea explicații în legătură cu o dronă militară, folosită de ruși, și care a fost doborâtă în Ucraina.

Autoritățile chineze susțin că drona respectivă ar fi fost cumpărată înainte de începerea războiului și că a fost modificată de partea rusă în scopuri de militare.

De altfel, oficialii chinezi de la firma care a produs respectiva dronă, spun că au oprit vânzările de astfel de UAV-uri, pentru Rusia și Ucraina.

Cei de la Politico scriu că este prima confirmare că Republica Populară Chineză trimite puști și muniție companiilor ruse. De asemenea, drone și părți componente ale acestora sunt încă trimise în Rusia, în ciuda asigurărilor că firma care le produce nu va mai face afaceri cu cele două țări aflate în conflict.

Ziua de joi a adus un bilanț sumbru pentru armata rusă. În luptele din estul Ucrainei ar fi fost uciși 1.040 de soldați ruși. În plus, armata ucraineană informează că a distrus 12 tancuri, 11 transportoare blindate, 11 tunuri de mare calibru, un echipament de artilerie cu rachete dar și trei sisteme de luptă electronică.

Pe direcția Novonykanorivka, estul Ucrainei, rușii au pierdut trei sisteme de artilerie Uragan, estimate, a cărora valoare este de 6.6 milioane de dolari.

#Ukraine: Three Russian Uragan 9P140 220mm multiple rocket launchers were destroyed by Ukrainian artillery near Novonykanorivka, #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/7ngJBUXPJo

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 16, 2023