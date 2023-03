Război în Ucraina, ziua 377. Bahmut, punctul cel mai fierbinte al frontului. Miza pe care o reprezintă orașul

Armata ucraineană a ajuns la un „consens” în ceea ce privește orașul Bahmut, iar decizia a fost că orașul trebuie apărat în continuare. Bahmutul a devenit epicentrul luptelor din estul țării, dar apărătorii riscă să fie înconjurați, pe măsură ce zilele trec, iar rușii continuă asalturile asupra orașului, a declarat un consilier al președinției ucrainene.

„Există un consens în rândul armatei cu privire la necesitatea de a continua apărarea orașului și de a epuiza forțele inamice, construind în paralel noi linii de apărare în cazul în care situația se schimbă”, a declarat consilierul Mihailo Podoliak.

El a respins orice speculație cu privire la o eventuală retragere a apărătorilor ucraineni din oraș. Potrivit spuselor sale, „apărarea Bahmutului și-a atins obiectivele” prin epuizarea forțelor rusești. Astfel a dat timp armatei de apărare să instruiască „zeci de mii de soldați pentru a pregăti o contraofensivă” în primăvară.

„Chiar dacă conducerea militară va decide la un moment dat să se retragă pe poziții mai avantajoase, apărarea Bahmutului va fi un mare succes strategic”, a declarat Podoliak.

Cu toate acestea, el a precizat că nu a fost luată încă nici o decizie ci, dimpotrivă, comandamentul ucrainean și-a anunțat intenția de a-și „întări” pozițiile din zonă. Aceasta în condițiile în care trupele din Rusia au avansat în ultimele săptămâni la nord și la sud de oraș, tăind trei din cele patru rute de aprovizionare.

Toți ochii sunt ațintiți, în aceste zile asupra orașului Bahmut din estul regiunii ucrainene Donețk. Aici se duc cele mai dure lupte, Rusia încercând să obțină prima sa victorie majoră pe câmpul de luptă de la capturarea orașelor estice Severodonețk și Lisiciansk, în timpul verii. Bătălia care durează de luni de zile se soldează cu sute de victime pe zi, potrivit unor estimări, precum și cu distrugerea orașului Bahmut. Autoritățile spun că nu mai este clădire care să nu fi suferit din cauza loviturilor de artilerie.

Ofensiva Rusiei în estul Ucrainei reflectă obiectivul de lungă durată al lui Vladimir Putin de a cuceri regiunile estice ucrainene Donețk și Lugansk, cunoscute colectiv sub numele de Donbas – un obiectiv important pe care trupele rusești au fost însărcinate să îl realizeze până în martie, potrivit oficialilor ucraineni.

Înainte de invazie Bahmut era un oraș mic cu 70.000 de locuitori. Cei de aici sunt în război din 2014, când au început luptele dintre Ucraina și separatiștii din Donbas.

Bătălia de la Bahmut a căpătat o semnificație supradimensionată ca teatru de război. Pentru Rusia orașul reprezintă unul dintre puținele locuri în care forțele sale au obținut câștiguri tangibile. Printre ucraineni, „Bahmut rezistă” a devenit un strigăt de luptă național.

Forţele ruse au făcut progrese în obiectivul lor de a încercui complet Bahmutul, iar apărătorii ucraineni mai au decât un singur drum pentru aprovizionare, notează EFE. În pofida faptului că drumul se află în raza tirurilor ruseşti, Kievul îl poate folosi și anunță că va trimite trupe suplimentare în zonă.

Conducerea politică a Ucrainei vede orașul ca pe un simbol al rezistenței în fața forțelor de invazie, mii de mercenari ai grupării Wagner condusă de Evgheni Prigojin pierzându-și viața aici. De aceea nu se dorește o cădere a Bahmutului Pentru Rusia va fi o victorie tactică de mici dimensiuni, dat fiind pierderile uriașe suferite. Occidentalii estimează că numărul trupelor rusești ucise sau rănite în război până acum se apropie de 200.000, față de estimările de doar 80.000 din august.

Un expert militar ucrainean Serhii Grabski este de părere că ofensiva Rusiei asupra oraşului Bahmut dă semne de încetinire. În opinia sa, asaltul și-a atins intensitatea „maximă”, fără ca forţele Kremlinului să preia controlul asupra oraşului.

„Am văzut unele semne că ruşii au fost nevoiţi să-şi încetinească operaţiunile din cauza lipsei de personal şi de muniţie”, a declarat Grabski.

Acesta este un colonel în rezervă care a servit în misiuni de menţinere a păcii în Irak şi în fosta Iugoslavie. El a făcut referire la o înregistrare video postată de şeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin. Acesta se plânge de lipsa de muniţie şi avertizează că „întregul front se va prăbuşi” dacă armata sa privată se va retrage din Bahmut.

În opinia lui Grabski, este pentru prima oară când Prigojin, ai cărui mercenari conduc asaltul asupra Bahmut, se referă la posibilitatea unei retrageri, iar acest lucru ar susţine teza potrivit căreia Rusia nu mai are forţe pentru a-şi susţine ofensiva asupra oraşului.

Parchetul General al Rusiei a încadrat luni grupul anticorupţie Transparency International, cu sediul în Germania, la categoria „organizaţie indezirabilă”. Informația a fost prezentată de agenția de presă rusă TASS.

„S-a constatat că activităţile acestei organizaţii depăşesc în mod clar scopurile şi obiectivele declarate. Acţionând în mod oficial ca o organizaţie care luptă împotriva corupţiei în întreaga lume, aceasta intervine în afacerile interne ale Federaţiei Ruse, ceea ce reprezintă o ameninţare la adresa fundamentelor ordinii constituţionale şi a securităţii Federaţiei Ruse”, se arată într-un comunicat al Parchetului General rus.

Eticheta „indezirabil” a fost aplicată în cazul a zeci de organizații străine, de când Rusia a început să folosească această clasificare, în 2015. Adesea, această clasificare servește ca pas premergător înainte ca Ministerul Justiţiei de la Moscova să interzică o organizaţie în mod direct.

Equipment of the 3rd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division at the Port of Gdynia, Poland. 🇵🇱🇺🇸

pic.twitter.com/OIPbIahdSE

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2023