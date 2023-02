Război în Ucraina, ziua 354. Armata Kievului menține controlul asupra Bahmut. Rusia înregistrează pierderi record de soldați

Armata ucraineană susţine că menţine controlul în Bahmut, oraş esenţial din estul ţării care se află de mai multe săptămâni în centrul unor confruntări dure cu forţele ruse. Comandantul-şef al armatei ucrainene Valeri Zalujnîi a confirmat informația pentru șeful Statului Major al SUA, Mark Milley, într-o discuţie telefonică.

„În ciuda presiunii constante a inamicului, deţinem în continuare controlul în Bahmut şi luăm măsuri pentru a stabiliza linia frontului în jurul acestui oraş”, i-a transmis Valeri Zalujnîi.

Înatul ofițer ucrainean a mai spus că situaţia în regiunea Doneţk din estul Ucrainei este tensionată şi că Moscova lansează în zonă până la 50 de atacuri pe zi. Valeri Zalujnîi a precizat că au loc lupte intense în jurul oraşelor Vuhledar şi Marinka.

„În unele secţiuni ale frontului, am reuşit să recuperăm poziţii pierdute anterior şi să stabilim un avanpost acolo”, a explicat el.

În acest context, comandantul-şef a declarat că forţele ucrainene au nevoie de o putere de foc solidă, ceea ce înseamnă suficiente arme şi muniţie. Zalujnîi i-a mulţumit lui Milley pentru sprijinul Washingtonului şi a salutat înţelegerea arătată de generalul american în privinţa nevoilor Ucrainei în lupta împotriva Rusiei şi pentru obţinerea victoriei.

Armata ucraineană estimează că vineri au fost uciși, pe fronturile din Ucraina, în jur de 1.140 de soldați ruși. Acesta reprezintă un nou bilanț zilnic record în cadrul războiului declanșat de Vladimir Putin anul trecut. „Recordul” anterior fusese atins luni, când armata rusă a pierdut 1.030 de soldați.

În ultima estimare, autoritățile ucrainene spun că trupele ruse au pierdut 9 tancuri, 3 blindate de luptă ale infanteriei, 19 piese de artilerie, 9 diferite vehicule, 1 sistem antiaerian, 3 echipamente militare speciale și 27 de drone, iar 61 de rachete de croazieră au fost doborâte.

Rușii au încercat o ofensivă în zona Vuhledar, dar au suferit o lovitură puternică. Armata lui Putin a pierdut mai multe zeci de vehicule blindate și tancuri în timpul unui atac eșuat. Din dronă, ucrainenii au urmărit desfășurarea ostilităților și apoi i-au luat la țintă cu grenade pe supraviețuitorii loviturii inițiale.

Oraşul Vuhledar este situat la o intersecție strategică între liniile frontului de est şi de sud și se află sub controlul armatei ucrainene. Aici se înregistrează unele dintre cele mai sângeroase lupte din acest război.

Un pod de lângă Bahmut a fost aruncat în aer de forțele ruse, iar în acest moment orașul în care se duc bătălii intense de mai bine de două luni este legat de partea ucraineană de doar o singură cale de acces.

De altfel, în zonă continuă luptele intense, în care trupele de mercenari Wagner, ale lui Evgheni Prigojin, joacă un rol important. Mercenarii Wagner au implicați și în capturarea oraşului Soledar, din apropiere.

Luptele din Bahmut însă, sunt mult mai intense, zona fiind considerată de Evgheni Prigojin drept „mașina de tocat carne”. Deși orașul are o importanță strategică redusă, în contextul frontului, Prigojin insistă să-l ocupe pentru a da o lovitură de imagine. Iar pentru aceasta s-a arătat dispus să trimită la moarte, inutil, zeci de mii de mercenari. Se spune că Wagner a recrutat 50.000 de deținuți din pușcăriile ruse, din care au fost uciși aproape 80%.

„Bahmut este necesar pentru ca trupele noastre să poată opera confortabil. De ce se numeşte maşina de tocat carne? Pentru că armata ucraineană trimite din ce în ce mai multe unităţi. Probabil este prea devreme să spunem că suntem aproape. Sunt multe drumuri în afara şi mai puţine drumuri înăuntru. Trupele ucrainene sunt bine antrenate… şi, ca orice oraş mare, este imposibil să-l cucerim direct”, a spus Prigojin.

El a comparat luptele duse pentru capturarea Soledar, cu cele șase luni luni de care armata sovietică a avut nevoie să cucerească Stalingradul.

Kostyantinivka – Bakhmut road bridge over the canal has been destroyed. This greatly impedes the Ukrainian ability to counterattack west of Bakhmut and limits the usefulness of such operations.

Bakhmut is now definitely reliant on a single road. pic.twitter.com/C7acd3p5VA

— John Helin (@J_JHelin) February 11, 2023