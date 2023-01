De ce vrea Evgheni Prigojin să pună stăpânire pe Bahmut. „Bucătarul lui Putin” are motive de natură financiară

Evgheni Prigojin pare din ce în ce mai decis să pună stăpânire pe regiunea Bahmut. Fondatorul grupului Wagner are mai multe motive pentru care vrea ca zona să se afle sub stăpânire rusească. Un oficial de la Casa Albă a explicat că există mai multe indicii care arată că aliatul președintelui Vladimir Putin are motive de natură financiară care să îi amplifice obsesia pentru cucerirea Bahmutului. Acesta ar vrea să exploateze minele de sare și de ghips din apropierea orașului ucrainean.

Statele Unite au acuzat în repetate rânduri mercenarii ruşi din grupul Wagner că exploatează resursele naturale din Republica Centrafricană, Mali, Sudan, dar și din alte părți. Ei ar face aceste lucruri pentru a ajuta finanțarea războiului din Ucraina. Rusia a respins această acuzație în repetat rânduri. Prigojin a fost sancționat de țările occidentale pentru că s-a implicat în conflictul din Ucraina.

Grupul de mercenari Wagner a înregistrat pierderi mari în Bahmut

Aliatul președintelui rus a rămas fără o parte dintre soldații pe cae i-a recrutat din închisorile din Rusia pentru că ei și-au terminat contractele cu grupul de mercenari. „Bucătarul” liderului de la Kremlin i-a îndemnat pe foștii condamnați să nu ucidă sau să facă alte fapte ilegale când se întorc în viața civilă. Atunci când deținuții au fost recrutați li s-a promis că vor fi eliberați dacă vor lupta pe frontul din Ucraina.

Grupul de mercenari număra la începutul războiului din Ucraina 50.000 de soldați. În cele peste 300 de zile de luptă au murit 4.100 de luptători și alți 10.00 au fost răniți. În plus, peste 1.000 de mercenari au murit în Bahmut de la sfârșitul lunii noiembrie și până la începtul lunii decembrie. Rusia a încercat în repetate rânduri să pună stăpânire pe această regiune. SUA a anunțat la finalul anului trecut că Wagner a primit din Coreea de Nord arme pentru a putea echipa forțele ruse din Ucraina, notează Agerpres.