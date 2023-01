Doliu în Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski, doborât de durere

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost la serviciul funerar în memoria fostului ministru de interne Denis Monastirski, decedat în accidentul de elicopter produs miercuri într-o suburbie a Kievului. Și soția sa, Olena Zelenska, a fost prezentă la ceremonie.

14 persoane – printre care Monastîrski, adjunctul său şi alţi cinci oficiali de rang înalt din minister, dar şi un copil, au murit în accidentul produs la Brovarî, o suburbie a Kievului. Elicopterul Super Puma s-a prăbușit, iar aceștia nu au mai putut fi salvați.

„O tristeţe de nedescris ne cuprinde sufletul. Ucraina îşi pierde cei mai buni fii şi fiice în fiecare zi”, a scris Zelenski sâmbătă într-o postare pe Telegram. Un serviciu funerar în memoria victimelor a avut loc şi la Brovarî.

Încă nu se știe dacă a fost doar un accident sau dacă cineva a vrut să-i omoare pe oficialii din Ministerul de Interne.

