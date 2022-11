Război în Ucraina, ziua 261. SUA și Germania trimit noi pachete militare Kievului. Ramzan Kadîrov susține că va pleca doar mort de pe frontul de luptă

Departamentul de Apărare al SUA a anunțat că a pregătit un nou ajutor pentru Ucraina în valoare totală de 400 de milioane de dolari. Noul pachet va cuprinde pentru prima dată sisteme de apărare aeriană Avenger și rachete Stinger. Kievul va primi patru dintre aceste sisteme.

De asemenea, vor fi trimise și cantități mari de muniție suplimentară pentru sisteme de rachete HIMARS. La acestea se adaugă mortiere, rachete pentru sistemul antiaerian sol-aer Hawk, 100 vehicule multifuncționale, mii de obuze de artilerie de 155 mm, dar și 400 de lansatoare de grenade. De asemenea, și Germania s-a angajat să trimită Ucrainei ajutor militar suplimentar. Este vorba de trei sisteme de apărare antiaeriană de tip IRIS-T SLM şi rachete IRIS-T.

Unitatea militară voluntară ucraineană Stugan i-a adus un omagiu voluntarului britanic care a murit luptând împotriva forțelor rusești. Bărbatul a murit luptând împotriva forțelor rusești alături de ucraineni în teritoriile ocupate. „Un om plin de bunăvoință, un britanic curajos, Simon Lingard, a murit în regiunea Donețk. Un adevărat războinic care a părăsit Marea Britanie în cea mai dificilă perioadă pentru Ucraina și a venit să lupte împotriva răului rusesc împreună cu soldații noștri”, a transmis batalionul într-o postare pe canalul de Telegram.

Ramzan Kadîrov a postat un videoclip în care spune că-și dorește să moră în războiul din Ucraina. Șeful Republicii Cecene a fost filmat în timp ce mormăia în fața camerei detalii legate de „războiul sfânt”. Bărbatul abia ținea ochii deschiși, dar invita musulmanii să i se alăture.

„Îi invit pe toți musulmanii din Cecenia să ni se alăture, să creăm împreună batalioane și regimente. Vă voi hrăni, vă înarmez și voi avea grijă de voi, trebuie doar să luptați, să apărați interesele iubitului nostru profet, Coranul și țara”, a spus Kadîrov la începutul mesajului său. În plus, Kadîrov a făcut apel la cei care nu s-au alăturat încă războiului declanșat de Rusia să vină pe front pentru a lupta împotriva „sataniştilor şi fasciştilor”.

Kadyrov again has an aggravation of his mental disorders

This time Don Don calls on all Muslims and Caucasians, to go to a „holy war”. Don added that he „dreams of dying in this war, so that his children will die in this war too.”

Can someone already help him fulfill his dream? pic.twitter.com/jxqnPBny9f

— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022