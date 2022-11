Rusia lansează noi amenințări pentru Europa. Putin a dat ordin pentru testarea unei noi arme

Rusia a anunțat că va efectua un al doilea test al rachetei balistice Satan-2, înainte de finalul acestui an. „Testele de proiectare a zborului Sarmat (ICBM) pot continua înainte de sfârșitul acestui an, cu o a doua lansare de testare care ar putea fi efectuată”, a declarat un oficial al Ministerului Apărării pentru agenția de presă TASS.

Primul test a fost anunțat cu surle și trâmbițe în luna aprilie, iar Moscova a prezentat și imagini de la acest eveniment. Ulterior, în luna mai, Dmitri Rogozin, fostul șef al Roscosmos, susținea că 50 de rachete intercontinentale hipersonice Satan-2 sunt deja în producție de masă și vor intra în curând în dotarea armatei ruse.

Armă înfricoșătoare

Analiștii militari sunt de părere că este vorba despre o nouă tactică de intimidare, deoarece Rusia nu se descurcă deloc bine pe frontul din Ucraina. Experții au spus că precedenta rachetă (R-36M2 Voevoda) a Rusiei a fost testată de nu mai puțin de 17 ori, înainte de a intra în dotarea armatei.

Racheta Satan-2 are o rază de acțiune între 10.000 și 18.000 de kilometri și este dezvoltată încă de la începutul anilor 2000. Poate transporta până la 16 focoase nucleare. Are înălțimea unui bloc cu 14 etaje (35,3 metri) și o greutate de 220 de tone. A fost concepută pentru a evita sistemele de apărare antirachetă, potrivit The Mirror.

Multă propagandă

Vladimir Putin a ținut să vorbească de mai multe ori despre această rachetă și a susținut că poate atinge orice țintă de pe pământ. „Această armă cu adevărat unică va întări potențialul de luptă al forțelor noastre armate. Va asigura în mod fiabil securitatea Rusiei împotriva amenințărilor externe și le va da de gândit celor care încearcă să ne amenințe țara”, a declarat Vladimir Putin, în luna aprilie, când a fost efectuat primul test cu această rachetă.

Și la televiziunile de propagandă din Rusia s-a vorbit mult despre această rachetă și s-a spus că poate distruge o țară de dimensiunea Franței sau chiar mari orașe de peste Ocean.