Unde se află bazele NATO care ar putea respinge o rachetă antibalistică precum Satan II?

Putin a subliniat că Sarmat „este capabilă să depășească toate mijloacele moderne de apărare antirachetă”, pe lângă faptul că are caracteristici tactico-tehnice de cel mai înalt nivel. Președintele rus a lansat astfel un mesaj către Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care are un sistem de apărare antirachetă, cunoscut sub numele de „scut antirachetă”, care este conceput pentru a intercepta rachete balistice precum Satan II. Putin, care a prezentat această rachetă în martie 2018, chiar înainte de realegerea sa, a avertizat Occidentul că Sarmat are o „rază de acțiune practic nelimitată”, așa că sistemul antirachetă al SUA „nu va avea nimic de făcut”. Din fericire, veridicitatea acestor afirmații ale lui Putin nu a fost verificată până acum.

La rândul său, NATO a aprobat implementarea acestui instrument de apărare în Europa în 2010, cu imboldul administrației americane sub comanda lui Barack Obama, cu intenția de a combate amenințarea tot mai mare pe care o reprezentau pentru Occident Coreea de Nord și Iranul. De la Washington a fost apărată mereu ideea că acest mecanism a fost implementat pentru apărare împotriva atacurilor venite din afara Europei. Scutul antirachetă al NATO este un sistem de apărare bazat pe o serie de radare și nave cu capacitatea de a identifica și distruge rachete prin lansarea de rachete interceptoare. Toate operațiunile sale sunt direcționate de la baza aeriană situată în Ramstein (Germania), dar radarul principal este situat în Turcia.

Ce ascunde NATO?