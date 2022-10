Cât ar rezista România unui atac al lui Putin. Ce arme avem, ce ne mai trebuie. Dezvăluirile unui general

Generalul Cristian Barbu a explicat că țara noastră mai are nevoie de cel puțin 20 de sisteme mobile de apărare antiaeriană.

Infrastructura energetică a Ucrainei a fost grav afectată după atacurile din ultima perioadă. Bombardamentele au provocat victime și pagube de miliarde de euro. Așadar, atacurile armatei ruse au reamintit lumii întregi cât de importante sunt sistemele de apărare antiaeriană în orice confruntare armată.

În acest context, 14 țări din NATO și UE au decis, inclusiv România, să achiziționeze în comun sisteme de apărare aeriană. În același timp, aliații au semnat de curând, la Cartierul General al NATO, o scrisoare de intenție pentru cumpărarea comună de sisteme de apărare aeriană din categoria sistemelor Arrow 3 şi Patriot.

Cum ne apărăm în cazul unui atac ipotetic cu rachete

România are un sistem bun de apărare antiaeriană, dar are și vulnerabilități. Generalul Cristian Barbu, consilier al ministrului Apărării Naţionale şi fost rector şi comandant al Academiei Tehnice Militare, a precizat ce arme are România și ce i-ar mai trebui pentru a putea face față unui posibil atac. În opinia sa, în acest moment, țara noastră ar avea nevoie de cel puțin 20 de sisteme mobile de apărare antiaeriană. În același timp, dacă acestea ar fi cumpărate ar dura între trei și patru ani pentru a fi implementate. În plus, investițiile ar ajunge undeva la 10 miliarde de euro.

Cu toate acestea, dacă ar fi declanșat un conflict armat într-o țară membră NATO, România are mai multe sisteme de apărare care ar fi utile într-un asemenea caz. Sistemele ar funcționa eficient dacă atacul ar veni din Est sau Orientul Mijlociu. Dacă atacul ar veni din altă parte, atunci, sistemele alianței ar interveni pentru că se va considera o agresiune asupra NATO.

Care sunt armele pe care se bazează România

Sistemele Aegis Ashore România, cunoscute și ca scutul de la Deveselu, au fost concepute pentru a face față unui atac cu rachete din Orientul Mijlociu. Scutul de la Deveselu apără și alte țări europene și reprezintă o contribuție importantă a SUA și a României la sistemul Balistic de Apărare Anti-Rachetă al NATO.

În același timp, România are sisteme Patriot, cu rază lungă de acțiune, urmează programul SHORAD/VSHORAD, sisteme de apărare pe rază scurtă (Short Range Air Defense – SHORAD) și foarte scurtă (Very Short Range Air Defense VSHORAD), dar și sisteme MANPADS (Man Portable Air-Defense system).

În țara noastră există și un sistem francez, extrem de eficient, MAMBA. Toate aceste sisteme pot fi folosite în cazul unui atac cu drone de joasă înălțime sau kamikaze, a explicat generalul. Cu toate acestea, România menține în continuare în serviciu mai vechile sisteme 2K12 Kub și 9K33 Osa. Ele vor fi înlocuite pe măsură ce se vor derula programele de înzestrare a Armatei Române.

Ce ne mai trebuie

În ciuda acestor lucruri, România mai are nevoie de alte sisteme de apărare antiaeriană. Totuși, nu ar trebui să fie din aceeași categorie cu cele Patriot. Țara noastră are nevoie de sisteme speciale pentru drone și pentru rachete de croazieră. În ceea ce priveșete aviația, un elicopter sau avion de înaltă țintă pentru rachete balistice este necesar.

Generalul Barbu consideră că România ar mai putea achiziționa, în principiu, un sistem Iron Dome israelian. E vorba despre un sistem de apărare anti-rachetă neghidată, anti-artilerie, care și-a arătat în ultimii ani eficiența în fața tirurilor cu rachete lansate împotriva Israelului de grupările islamiste din Fâșia Gaza. Sistemul francez MAMBA e, de asemenea, unul dintre cele mai performante și eficiente, la fel ca sistemul german Iris-T. Totuși, prețul acestor sisteme reprezintă marele disconfort în achiziționarea lor.

„Probabil că la sfârșitul achiziției vom avea în total șapte sisteme Patriot. Sunt mijloace mobile de apărare și probabil comanda va fi centralizată, ceea ce va fi un lucru foarte util. Asta ar mai ridica puțin din presiunea financiară. De exemplu, la sistemele Patriot, vorbim de costuri destul de mari. Să ai șapte sisteme și un centru de comandă achiziționat de o singură țară nu e ușor. Totul costă și depășește 3,5 miliarde de euro”, a mai afirmat generalul.

Situația generală a armelor României

Este important de precizat că puține conflicte se rezumă doar la atacuri aeriene. România ar mai trebui să treacă și la alte programe de înarmare, pentru a acoperi anumite vulnerabilități. Cu toate acestea, generalul a mărturisit că nu crede că țara noasttră este ținta unui atac. Așadar, nu suntem obligați să luăm toate măsurile de precauție.

„Dacă luăm cele trei mari categorii de forțe, am avea următorul aspect: pe mare nu avem în acest moment mijloace de apărare suficiente și moderne. Pentru zona de coastă, ca și rachete de coastă, în timp scurt am putea avea o apărare de intensitate medie”, adaugă generalul. Pe lângă sistemele de apărare antiaeriană, România are nevoie și de avioane și elicoptere. Trebuie ținut cont și de faptul că, în ipoteza, puțin probabilă, a unui atac asupra României, ar interveni și aliații. Asta nu înseamnă, însă, că România trebuie să se bazeze doar pe acest lucru, a concluzionat generalul Cristian Barbu într-un interviu acordat pentru Adevărul.