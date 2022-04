Război în Ucraina. Incendiu la un depozit de petrol din Rusia. Gările din Ucraina, sub focuri de armă. Întreruperi de curent și apă în întregul Luhansk. VIDEO/UPDATE

UPDATE 18: Regiunea Luhansk din estul Ucrainei a înregistrat întreruperi extinse în alimentarea cu apă și energie electrică din cauza bombardamentelor intense ale Rusiei, a declarat Serhiy Hayday, șeful administrației militare regionale.

S-au înregistrat „încă 7.500 de întreruperi de energie electrică, aproape întreaga regiune Luhansk a rămas fără alimentare cu apă”, a declarat Hayday, luni dimineață.

„În ultimele 10 zile, în 10 localități a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică din cauza bombardamentelor rusești, dintre care nouă au fost întrerupte complet. Asta înseamnă că 30.000 de familii au rămas fără electricitate. Numai în ultima zi, 7.500 de apartamente și case private au fost deconectate”, a adăugat șeful administrației militare regionale.

Hayday a susținut că forțele rusești au trecut la distrugerea infrastructurii din cauza lipsei de progrese pe câmpul de luptă.

„În total, 39 de așezări au avut întreruperi de energie electrică, 26 complet și 13 parțial”, a spus el, adăugând că „121.746 de consumatori sunt lipsiți de electricitate”.

Din cauza întreruperilor de curent, stațiile de pompare care furnizează apă în Severodonetsk și în districtul Popasna au fost oprite, iar infrastructura de alimentare cu apă din Rubizhne, Popasna și satele din apropiere este, de asemenea, deteriorată, a precizat Hayday.

UPDATE 17: Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a cerut eliberarea imediată a patru membri ai Misiunii sale speciale de monitorizare (SMM) în Ucraina care au fost „reținuți în zonele neguvernamentale din Donețk și Luhansk”, în estul țării.

„Detenția membrilor misiunii naționale SMM în Donețk și Luhansk este inacceptabilă și solicităm eliberarea lor imediată”, a declarat președintele în exercițiu al OSCE și ministrul polonez al afacerilor externe, Zbigniew Rau.

OSCE a anunțat sâmbătă că mai mulți membri ai personalului său sunt reținuți, dar nu a confirmat public cine este responsabil pentru detenția lor – cu toate acestea, zonele neguvernamentale din Donețk și Luhansk sunt controlate de separatiștii susținuți de Rusia.

Luni, un purtător de cuvânt al OSCE a declarat că „încă lucrează pentru a asigura eliberarea personalului misiunii lor”.

Context: SMM este o divizie civilă neînarmată a OSCE însărcinată cu observarea și raportarea zonelor de conflict; aceasta și-a menținut prezența în Ucraina din 2014, la cererea guvernului, după anexarea Crimeei de către Rusia și izbucnirea conflictului în regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Pe 31 martie, mandatul SMM al OSCE în Ucraina a expirat după ce Rusia – care este unul dintre cele 57 de state participante la organizație – a blocat prelungirea acestuia, însă SMM a continuat să opereze în Ucraina în calitate administrativă.

Secretarul general al OSCE, Helga Maria Schmid, a declarat că personalul SMM a fost supus la „intimidare, hărțuire și retorică publică ostilă” în zonele separatiste susținute de Rusia din Donețk și Luhansk, în urma expirării mandatului.

„Condamn actele deplorabile de intimidare, hărțuire și retorică publică ostilă împotriva personalului SMM și al misiunii în zonele neguvernamentale controlate de guvern din Donețk și Luhansk. Toți membrii misiunii noastre naționale rămân funcționari ai OSCE și ar trebui să beneficieze de imunitate funcțională, inclusiv în această perioadă în care mandatul a expirat”, a declarat Schmid.

UPDATE 16: Profesorul Phillips O’Brien, profesor de studii strategice la Universitatea din St Andrews, a spus în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4 că armata rusă nu este ceea ce mulți credeau că va fi.

„De fapt, nu este deloc avansată. Au suferit atât de multe pierderi în campania de la Kiev și în altele… și nu luptă în mod deosebit de inteligent, din câte putem spune”, a spus profesorul.

De asemenea, analistul a subliniat că ființele umane „nu sunt doar niște mașini programabile”.

„Acești soldați care au fost scoși din Kiev erau soldați înfrânți – văzuseră și comiseseră crime de război, văzuseră oameni murind, erau epuizați, echipamentul lor dispăruse”, a precizat profesorul Phillips O’Brien.

Faptul că rușii nu îi lasă să se odihnească, a continuat el, „este un semn fie de prostie, fie de disperare”.

„Problema ucrainenilor va fi: pot să-i împingă pe ruși înapoi? Rușii au încă o mulțime de artilerie grea și au armament modern, iar ucrainenii sunt o armată mai ușoară. Așa că s-ar putea să nu fie atât de ușor…

Această armată rusă va dispărea în două luni… Deci, dacă veți trece la un război lung în care Rusia va duce un război lung de ocupație în Ucraina, vor avea nevoie de o nouă armată. Și va fi o armată de recrutare”, a arătat analistul.

UPDATE 15: Reprezentanții căilor ferate ucrainene raportează că cinci gări din centrul și vestul Ucrainei au fost atacate, provocând un număr de victime.

Oleksander Kamyshin, care conduce compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznytsia, a declarat pentru televiziunea ucraineană că atacurile au avut loc la interval de o oră unul de altul, luni dimineață.

Acesta urmează după un atac cu rachete lansat luna trecută de forțele rusești asupra unei gări din orașul Kramatorsk din estul Ucrainei, care a ucis cel puțin 50 de persoane – inclusiv copii – în timp ce așteptau să fie evacuate în zone mai sigure ale țării.

UPDATE 14: Șeful Ukrzaliznytsia, Oleksandr Kamyshin, a declarat pe 25 aprilie, că există persoane rănite în urma atacurilor îndreptate spre cinci gări din centrul și vestul Ucrainei, dar nu a precizat numărul acestora.

Anterior, au fost raportate două tiruri de rachete asupra infrastructurii feroviare din Rivne, potrivit șefului administrației regionale.

UPDATE 13: Guvernatorul Roman Starovoit a susținut că două drone ale Ucrainei au fost doborâte în regiunea Kursk din Rusia.

UPDATE 12: Agenția de presă rusă de stat TASS relatează că o explozie a unui dispozitiv neidentificat a avut loc pe scările unei clădiri rezidențiale de nouă etaje din Saint Petersburg. 66 de persoane au fost evacuate, nu s-au înregistrat răniți.

UPDATE 11: Militarii din Rusia au adunat un număr mare de echipamente și personal la secțiunea Velyka Novoselka-Novovorovka-Malinovka și se pregătesc pentru o ofensivă spre Zaporizhzhya, a anunțat șeful administrației regionale, Ivan Arefiev.

UPDATE 10: Explozii puternice sunt raportate în regiunea Vinnitsa, pe teritoriul Comandamentului Forțelor Aeriene, după ce rușii au lansat șase rachete de croazieră. Unele dintre ele au lovit apărarea aeriană. Restul au lovit mai multe structuri, provocând daune semnificative infrastructurii.

În Rivne, două tiruri de rachete au fost lansate în această dimineață asupra infrastructurii feroviare, potrivit șefului administrației regionale. Momentan, nu au fost raportate victime umane.

UPDATE 9: Secretarul de stat american Antony Blinken spune că el și secretarul american al apărării Lloyd Austin au luat un tren din Polonia spre Kiev, unde s-au întâlnit cu președintele ucrainean Zelensky.

Oficialul a mai spus că delegația americană a văzut oameni pe străzile Kievului, ceea ce indică – spune el – că bătălia pentru oraș a fost câștigată. În timpul vizitei de duminică, care a fost cea mai înaltă la nivel înalt în Ucraina a oficialilor americani de la invazia rusă – SUA au anunțat un ajutor militar suplimentar de peste 700 de milioane de dolari pentru Ucraina.

De asemenea, Departamentul de Stat a declarat că diplomații americani vor începe să se întoarcă în Ucraina în această săptămână. Blinken spune că SUA va decide în mod deliberat și cu atenție când va redeschide ambasada de la Kiev.

UPDATE 8: Cel mai recent raport de informații despre Ucraina de la Ministerul britanic al Apărării spune că Rusia „a făcut progrese minore în unele domenii de când și-a schimbat obiectivul pe ocuparea completă a Donbasului”.

„În lipsa unor facilitatori logistici și de sprijin de luptă suficienți, Rusia nu a reușit încă să realizeze un progres semnificativ”, arată instituția guvernamentală.

„Decizia Rusiei de a asedia mai degrabă decât de a ataca uzina siderurgică Azovstal din Mariupol înseamnă că multe unități rusești rămân fixate în oraș și nu pot fi redistribuite. De asemenea, apărarea Mariupolului de către Ucraina a epuizat multe unități rusești și a redus eficiența lor de luptă.

Ministerul rus al Apărării a propus ca plățile compensatorii pentru familiile personalului militar decedat să fie supravegheate de oficiali militari și nu civili. Acest lucru reflectă probabil o dorință de a ascunde adevărata amploare a pierderilor Rusiei de populația internă”, se mai arată în raport.

UPDATE 7: Trupele rusești continuă să bombardeze combinatul siderurgic Azovstal din orașul portuar Mariupol, situat în sudul țării, și s-ar putea să pregătească noi atacuri asupra uzinei, potrivit celei mai recente actualizări a Institutului pentru Studiul Războiului din SUA.

Grupul de reflecție a transmis că apărătorii ucraineni ai uzinei sunt supuși unei presiuni continue.

Deși afirmă că este posibil ca comandanții ruși să încerce în continuare să elimine prin înfometare trupele ucrainene rămase, adaugă că soldații ruși ar putea fi nevoiți să lanseze ceea ce a descris ca fiind un „asalt pripit” asupra oțelăriei pentru a respecta termenul limită impus de Kremlin de a elibera complet Mariupol, ceea ce ar cauza probabil pierderi grele pentru Rusia.

Institutul pentru Studiul Războiului a mai arătat că nu poate verifica rapoartele privind un astfel de termen limită, care provin din surse ucrainene.

UPDATE 6: „Președintele a fost foarte clar că nu vor exista trupe americane care să lupte în Ucraina și asta include cerul de deasupra Ucrainei”, a declarat un oficial din domeniul apărării pentru mass-media americane.

„Această vizită nu prevestește o implicare reală a forțelor americane”, a adăugat acesta.

UPDATE 5: Mai multe informații despre întâlnirea dintre Blinken și Austin și Zelensky. În timpul vizitei, oficialii americani au numit și noul ambasador al SUA în Ucraina.

Diplomatul veteran Bridget Brink, care este în prezent ambasador în Slovacia, va ocupa un post rămas vacant de la începutul anului 2020 sub administrația lui Donald Trump. Presa americană a relatat că președintele Joe Biden o va nominaliza în cursul zilei de luni.

De asemenea, SUA au declarat că analizează condițiile de securitate din capitala Kiev și că vor redeschide ambasada de acolo de îndată ce situația o va permite, într-un nou impuls diplomatic în Ucraina de la invazia Rusiei de acum aproape două luni.

Ambasada rămâne închisă, cu un birou temporar care a fost mutat în Polonia vecină. Personalul ambasadei ar urma să înceapă să facă deplasări de o zi în orașul Lviv din vestul Ucrainei în zilele următoare, potrivit presei americane.

UPDATE 4: Alerte de raid aerian au fost declanșate în mai multe regiuni din Ucraina.

Sirenele au fost activate în oblasturile Cerkasy, Cernihiv, Kiev, Kirovohrad, Vinnytsia, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Odesa, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Poltava, Dnipropetrovsk, Donetsk, precum și în Kiev.

UPDATE 3: Consilierul prezidențial al Ucrainei, Oleksiy Arestovych, raportează că invadatorii ruși au încercat să captureze Chornobaivka pentru a 17-a oară.

UPDATE 2: Săgeți de metal au fost găsite în corpurile oamenilor în gropi comune lângă Bucha și Irpen, scrie The Guardian.

Experți independenți în arme, care au analizat imaginile, au confirmat că acestea erau fléchettes o armă antipersonal folosită pe scară largă în timpul primului război mondial.

UPDATE 1: Rusia încearcă să recupereze rachetele anti-navă și anti-aeriene cu care era echipat crucișătorul, precum și documente secrete și echipamente militare de pe crucișătorul scufundat „Moskva”.

Potrivit Bild, o navă de salvare Kommuna lucrează în prezent la locul unde s-a scufundat crucișătorul.

Știre inițială: Războiul din Ucraina continuă. Președintele Volodymyr Zelensky l-a descris, în circumstanțele diplomatice actuale, pe Emmanuel Macron ca fiind un „prieten adevărat” și și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Franța de la începerea invaziei militare de către Rusia.

„Sunt convins că avansăm împreună spre noi victorii comune”, a transmis președintele Volodymyr Zelensky, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Twitter.

Emmanuel Macron a jucat un rol central în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, vizitându-l pe președintele rus la Moscova înainte de invazie și participând de atunci la o serie de convorbiri telefonice cu Vladimir Putin.

Între timp, vicecancelarul german a afirmat că a fost o greșeală că țara sa nu a sprijinit militar Ucraina mult mai devreme. Într-un interviu acordat postului public german de televiziune Zweites Deutsches Fernsehen, Robert Habeck a spus că Ucraina ar fi trebuit să primească sprijin de acum câțiva ani.

„Cu siguranță ar fi trebuit să sprijinim militar Ucraina mult mai devreme, și nu mă refer doar la zile sau săptămâni, ci la ani”, a declarat vicecancelarul Germaniei.

Administrația precedentă a Angelei Merkel a fost criticată pentru legăturile sale cu Rusia, în special pentru dependența sa de energia rusă.

Habeck spune că Germania ajută acum la aprovizionarea Ucrainei cu armament greu, după ce guvernul s-a angajat să majoreze cheltuielile pentru apărare pentru a îndeplini obiectivul NATO de 2% din PIB. De asemenea, a suspendat gazoductul Nord Stream Two din Rusia.

Statele Unite au confirmat că secretarul de stat Antony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin au călătorit duminică la Kiev pentru a se întâlni cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Un oficial ucrainean a declarat anterior că Blinken se afla în Ucraina, dar SUA au refuzat să comenteze.

Totuși, în ultimele momente, Washingtonul a anunțat vizita și a spus că cei doi se află în prezent în afara teritoriului ucrainean.

A fost vizita la cel mai înalt nivel a diplomaților americani în Ucraina de la începutul invaziei rusești. Pe lângă președintele Zelensky, Blinken și Austin s-au întâlnit și cu ministrul de externe Dmytro Kuleba, cu ministrul apărării Oleksiy Reznikov și cu ministrul de interne Denys Monastyrsky, a relatat CNN citând un înalt oficial al Departamentului de Stat.

În cadrul întâlnirii de la Kiev, SUA și-au reiterat sprijinul pentru Ucraina și au promis o finanțare militară de peste 700 de milioane de dolari pentru a le ajuta efortul de război, spun oficialii. Aproximativ jumătate din bani vor merge către Ucraina, în timp ce restul va fi împărțit între membrii NATO și alți aliați regionali.

În plus, SUA vor vinde muniție în valoare de 165 de milioane de dolari Kievului.

În ceea ce privește luptele militare, în condițiile în care Mariupol se află aproape sub controlul total al Rusiei, după săptămâni de bombardamente, cei care au scăpat din orașul din sudul Ucrainei au vorbit pentru presa internațională despre faptul că au fost ținuți în tabere de procesare înghesuite și murdare înainte de a fi evacuați.

Oleksandr și Olena spun că au ajuns într-un centru atunci când au încercat să scape din oraș. După ce au mers pe jos 3 km de la casa lor până la un punct de evacuare, au fost conduși la un centru de refugiați din Rusia, într-o fostă școală.

„A fost ca un adevărat lagăr de concentrare”, s-a exprimat Oleksandr, în vârstă de 49 de ani, comentând situația pentru BBC.

„Nu vă puteți imagina cât de oribile erau condițiile”, a spus Olena. „Persoanele în vârstă dormeau pe coridoare fără saltele sau pături. Nu exista decât o singură toaletă și o singură chiuvetă pentru mii de oameni, spune ea. În curând a început să se răspândească dizenteria”.

Agenția de presă de stat TASS din Rusia a anunțat, luni dimineață, că un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din regiunea Briansk.

„Ministerul pentru Situații de Urgență a confirmat că există un incendiu. Există, de asemenea, o confirmare că este vorba de rezervoarele de combustibil”, a relatat TASS, citând biroul de presă al guvernului, care a mai spus că primii respondenți se îndreaptă spre locul incidentului.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență din Briansk a primit informații despre incendiu la ora 2 dimineața, ora Moscovei, potrivit TASS. Ministerul a trimis echipe de salvare la fața locului, iar acestea au confirmat că incendiul a avut loc la un depozit de petrol, a precizat ministerul.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB

— NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022