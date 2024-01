Război în Israel, ziua 99. IDF anunță eliminarea „a zeci” de teroriști Hamas în ultimele ore

Război în Israel, ziua 99. Armata israeliană susține că a ucis zeci de teroriști în Gaza, în timpul operațiunilor militare împotriva Hamas. Conform informațiilor furnizate de IDF, numeroși luptători Hamas au fost uciși la Khan Yunis (sud) şi Maghazi (centru). Israelul a bombardat intesiv enclava palestiniană, în ultimele ore.

Între teroriștii uciși se află inclusiv ofiţeri din Unitatea Nukhba – de elită, în arabă, anunţă armata israeliană. Conform sursei citate, la Khan Yunis, a fost ucis „un ofiţer din cadrul Unităţii Nukhba care a participat la masacrul de la 7 octombrie”.

Rebelii houthi au lansat o rachetă antinavă „ca răspuns” la atacurile americane şi britanice asupra poziţiilor din Yemen, a declarat un general american, relatează AFP. Proictilul nu a făcut nici o pagubă, însă.

Statele Unite şi Regatul Unit au vizat 30 de obiective militare ale rebelilor houthi, lansând în total peste 150 de lovituri, a precizat generalul.

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluţie care cere încetarea „imediată” a atacurilor rebelilor houthi asupra navelor comerciale în Marea Roşie. ONU a menționat dreptul statelor membre de a apăra navele în faţa acestor atacuri. Rusia s-a abţinut la votul asupra acestei rezoluţii.

The U.S. Navy launched a 2nd Round of Strikes on the Houthi Terrorist Group in Yemen last night roughly an hour after the 1st Round had Ended, with this Wave consisting of several more Tomahawk Land-Attack Cruise Missiles and Precision-Guided Munitions launched by F/A-18 “Super… pic.twitter.com/XtdvrJMLxG

— OSINTdefender (@sentdefender) January 12, 2024