Război în Israel, ziua 69. Românul ținut ostatic de Hamas a murit

Război în Israel, ziua 69. Familia lui Tal Haimi, ostaticul israelian care avea şi cetăţenie română a anunţat că acesta a murit. Conform declarației preluate de Times of Israel, familia a fost informată de autoritățile israeliene. Bărbatul ar fi fost omorât de teroriștii Hamas în 7 octombrie.

Soţia lui Tal Haimi, Ella a venit la finalul lunii octombrie la București, Ea s-a întâlnit cu diferiți oficiali români cărora le-a cerut ajutor pentru eliberarea soțului său. Între aceștia și Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului.

Tal Haimi, în vârstă de 41 de ani, era tată a doi gemeni de 9 ani şi a unui copil de şase ani. El a fost dat dispărut, inițial, după care autorităţile israeliene au anunţat că este ostatic în Fâşia Gaza.

Potrivit presei israeliene, se crede că trupul său este deţinut de teroriştii din Gaza.

Teroriștii Hamas s-au adăpostit în zona umanitară din Gaza, printre civili și atacă de acolo, susține Armata israeliană. Forțele de apărare israeliene Israelului au acuzat Hamas că a tras cu artileria din interiorul unei zone umanitare din sudul Gaza.

Israelul spune că zona are ca scop oprirea producerii de pagube asupra civililor, potrivit Sky News .

Iron Dome interceptions over Ashdod following a rocket barrage from the Gaza Strip pic.twitter.com/ug9EeNvI70

Şeful diplomaţiei israeliene Eli Cohen a declarat că războiul împotriva mişcării teroriste Hamas din Fâşia Gaza va continua. Acest lucru se va întâmpla „cu sau fără sprijin internaţional”. El a precizat că un armistiţiu este exclus în acest stadiu al luptelor, informează AFP.

El a comentat apelurile internaţionale presante pentru încheierea unui armistiţiu.

Adunarea Generală a ONU a cerut marţi „o încetare a focului umanitară imediată” în Gaza. Este un text fără caracter obligatoriu care, totuşi, îşi propune să exercite presiuni asupra Israelului şi a aliatului său american.

Miercuri, în a 68-a zi a războiului, armata israeliană a anunţat că 115 dintre soldaţii său au murit în Fâşia Gaza de la debutul ofensivei. Zece au fost ucişi în luptele din nordul Gaza, marți, 12 decembrie, ziua cu cel mai grav bilanţ de la declanşarea operaţiunilor terestre la 27 octombrie.

Nouă soldați ai Brigăzii Golani, Unitatea 669 a Forțelor Aeriene Israeliene au murit într-o confruntare cu teroriștii, ducând bilanțul morților la 115. Un genist a fost ucis într-o ciocnire separată. Doi comandanți israelieni de rang înalt și alți șapte soldați au fost uciși într-o ambuscadă în Shejaiya din orașul Gaza. Este o zonă în care s-au dus lupte foarte intense în ultimele zile.

Locotenent-colonelul Tomer Greenberg, un comandant al Brigăzii Golani, a fost ucis în timpul unei încercări eșuate de a salva patru soldați răniți. El a luptat împotriva Hamas în timpul atacului asupra comunităților de la granița de sud a Israelului din 7 octombrie.

The IDF releases footage showing troops of the Golani Brigade operating in Gaza City’s Shejaiya neighborhood in recent days. Yesterday, nine soldiers were killed during an ambush and battle against Hamas operatives in the area. pic.twitter.com/o1QQ90PvrT

În acest context, premierul Benjamin Netanyahu s-a arătat sfidător în fața unui sprijin internațional ezitant, inclusiv din partea SUA. El le-a spus comandanților militari să nu șovăie în abordarea în fața presiunilor de pe scena mondială.

Trupele Batalionului de recunoaștere al Brigăzii 55 au ucis mai mulți agenți Hamas într-o școală din sudul orașului Khan Younis din Gaza. Informația a fost prezentată de publicația Times of Israel. IDF a precizat că forțele sale au primit informații despre o activitate suspectă în zonă. Iar odată ce teroriștii Hamas au deschis focul asupra lor din școală, trupele au făcut un raid în complex.

Potrivit IDF, în timpul raidului, agenții Hamas au deschis focul cu arme ușoare și au lansat RPG-uri. Ulterior, o înregistrare video dată publicității prezintă cadavrele a trei atacatori Hamas împrăștiate pe terenul școlii.

Armata spune că trupele au descoperit o infrastructură subterană a Hamas în zona școlii. Complexul, împreună cu alte puncte de observare au fost distruse cu lovituri aeriene dintr-un avion de vânătoare.

Troops of the 55th Brigade’s Reconnaissance Battalion have killed several Hamas operatives in a school in southern Gaza’s Khan Younis, the IDF says.

It says the forces received intelligence information of suspicious activity in the area, and once the Hamas gunmen opened fire at… pic.twitter.com/kQkw6cgGjl

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 13, 2023