Război în Israel, ziua 67 vine cu lupte grele în zonele de conflict din Gaza. Zona a fost scena unor confruntări intense cu teroriștii. Atacurile au crescut în intensitate după ce Hamas a ameninţat că nu va elibera pe ostaticii fără negocieri, relatează AFP. Orașul Khan Younès este noul epicentru al războiului în extremitatea sudică a Fâşiei Gaza.

În acest context, Israelul a anunțat că a descoperit un bastion al teroriștilor Hamas, în interiorul unei moschei din orașul Gaza. Informația a fost prezentată de COGAT, o unitate din cadrul Ministerului israelian al Apărării. Potrivit acestora, trupele israeliene au găsit centrul de antrenament RPG în cartierul Shuja’iyya.

Armata israeliană a raportat tiruri de rachete din Gaza şi „lupte violente” în cartierele din zona oraşului Gaza şi în Khan Younès. Combatanții palestinieni „ieşeau din tuneluri”, „puneau explozibili” şi trăgeau cu „lansatoare de rachete”.

Nothing to see here: just another mosque being used as an RPG training center in Shuja’iyya.