Război în Israel, ziua 98. Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează. SUA amenință cu represalii

Război în Israel, ziua 98. Tensiunile din Orientul Mijlociu se amplifică după ce Iranul a capturat joi un petrolier. Este vorba despre o navă irakiană care transporta petrol către Turcia. Acțiunea Iranului s-a dorit o replică la un act similar, de anul trecut, al Statelor Unite. Este vorba despre un transport de țiței, făcut cu aceeași navă, confiscat de SUA.

Marina iraniană a confiscat nava St. Nikolas în Golful Oman, a declarat Agenţia de ştiri Islamic Republic. U.K. Marine Trade Operations a declarat că un tanc petrolier a fost abordat de persoane înarmate, în apropierea Golfului Oman. UKMTO a relatat pe reţelele de socializare că nava a fost abordată de patru sau cinci persoane neautorizate, la 50 de mile marine est de Sohar, Oman.

BREAKING:

18 Filipinos and 1 Greek citizen are held hostage after the regime in Iran hijacked the Greek-operated oil tanker MV St Nikolas near Oman and the Hormuz Strait.

The vessel was turned around by 5 masked men and put on a course toward the Iranian port of Bandar-e-Jask. pic.twitter.com/jCE9BbkGT6

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2024