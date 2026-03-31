BNR a anunțat că IRCC va coboră la 5,58%. Cum se modifică rata unui credit pe 30 de ani

Trimestrul al doilea din 2026 aduce o nouă scădere a indicelui IRCC, folosit la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei. Potrivit datelor publicate de BNR, indicele va coborî la 5,58%, după nivelul de 5,68% din trimestrul anterior. Deși tendința este descendentă, efectele asupra ratelor românilor vor fi limitate. Specialiștii estimează că reducerea nu va diminua semnificativ presiunea financiară asupra debitorilor, chiar dacă IRCC ar urma să mai scadă ușor și în trimestrul al treilea, până la 5,55%.

Potrivit economiștilor, contextul regional a fost marcat de incertitudini politice și economice, generate de războiul din Ucraina, anularea alegerilor și conflictul din Iran. În ansamblu, acestea au contribuit la creșterea prețurilor la carburanți și la reapariția presiunilor inflaționiste.

„Începând cu T1 al anului 2023, IRCC a avut variații nesemnificative. Minimul în această perioadă a fost la 5,55%, iar maximul la 6,06%. Rata inflației în România a fost destul de ridicată în ultimii trei ani, lucru care a dus și la faptul că BNR a fost nevoită să crească dobânda de referință, influențând direct și dobânda interbancară. Pe lângă asta, ultimii ani au fost marcați de incertitudine politică și economică în regiune: de la războiul din Ucraina, anularea alegerilor și începerea războiului din Iran. Acesta din urmă a influențat semnificativ prețurile la carburanți, lucru care va crea un alt val inflaționist”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar MrFinance.ro.

IRCC reprezintă indicele de referință pentru creditele în lei acordate după mai 2019. Acesta reflectă media dobânzilor zilnice la care băncile se împrumută între ele. Un aspect important este întârzierea aplicării: indicele calculat într-un trimestru se aplică în cel de peste două trimestre. Evoluția IRCC este strâns legată de dinamica inflației și de deciziile de politică monetară ale BNR.

„Din perspectiva obiectivelor BNR, evoluțiile recente arată faptul că inflația continuă să persiste la niveluri înalte. Componentele mai sensibile la șocurile recente sunt cele exogene, în speță combustibilii și alimentele neprocesate. În contextul războiului și al blocajelor pe rutele de transport și de aprovizionare, așteptările inflaționiste sunt, din păcate, intens reactivate. Anticipăm că rata anuală a inflației headline va reintra pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului, însă revenirea în cadrul țintei necesită, în continuare, timp și prudență în calibrarea politicilor economice. În condițiile actuale, dezinflația nu mai poate fi ușor anticipată sau să intervină ca proces uniform și liniar”, a afirmat viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Cosmin Marinescu.

Reducerea IRCC la 5,58% va influența direct ratele lunare, însă impactul va fi limitat. În cazul unui credit ipotecar de aproximativ 350.000 de lei, pe o perioadă de 30 de ani, rata ar putea scădea ușor, de la circa 2.612 lei la aproximativ 2.587 lei.

În cazul unei noi scăderi la 5,55% în trimestrul al treilea, rata ar ajunge în jur de 2.580 lei. Diferențele rămân, însă, minore în perioada următoare.

În acest context, specialiștii recomandă analizarea ofertelor de refinanțare cu dobândă fixă, efectuarea de rambursări anticipate și, acolo unde este posibil, planificarea închiderii creditului.

„În ultimele trimestre, mai multe bănci au venit pe piață cu oferte de dobândă fixă foarte avantajoasă, începând de la 4.59%. Acest lucru este nefiresc pentru piața bancară, având în vedere că doar IRCC este în jur de 5,6%. Cu toate acestea, foarte multe persoane au putut să profite de aceste oferte făcând refinanțări la creditele cu dobândă variabilă. Având în vedere prognozele privind evoluția IRCC-ului, recomandarea este ca cei care vor să acceseze credite ipotecare, să se orienteze către o dobândă fixă, iar persoanele care au deja credite cu dobândă variabilă, să facă refinanțări”, completează Ion Soltinschi.

Băncile încearcă să atragă clienți cu oferte competitive pentru creditele ipotecare. Unele instituții financiare propun dobânzi fixe începând de la 4,59%, în special pentru locuințe cu clasă energetică A sau pentru refinanțare.

Printre ofertele actuale se numără cele ale UniCredit, cu dobândă fixă de 4,59% în primii doi ani pentru locuințe „verzi”, Raiffeisen, care propune 4,7% fix pe trei ani, și BCR, cu o dobândă de 4,79% fixă în primii trei ani, în anumite condiții.