Răsturnare de situație în USR! Dacian Cioloș joacă cu demisia pe masă. S-a votat în unanimitate

Update: Ședința Biroul Național al USR s-a încheiat. Potrivit unor surse din interiorul partidului, s-a votat în unanimitate pentru desecretizarea ședinței în care Dacian Cioloş ar fi amenințat cu demisia. Momentul în care şedinţa va fi transmisă membrilor USR nu a fost încă stabilit, existând discuţii referitoare la respectarea GDPR.

Știrea inițială: Spiritele din interiorul partidului USR se aprind din ce în ce mai tare. Dacian Cioloș a amenințat cu demisia în cazul în care partidul nu îi aprobă proiectele, însă ulterior a făcut un pas în spate. Dan Barna nu lasă lucrurile așa și solicită stenogramele de la ședința în care președintele a lansat amenințările.

Biroul Național se va întruni duminică, la ora 12:00 pentru a decide „desecretizarea” stenogramelor ședinței de săptămâna trecută, în care Dacian Cioloș a amenințat ca își va da demisia din funcția de președinte în cazul în care Biroul de Conducere nu îi aprobă programul de măsuri propuse, printre care figurează și instituirea unui for de lideri proveniți din afara formațiunii.

Solicitarea a venit în urma susținerii primite de către Dacian Cioloș de la mai mulți membri de partid. Aceștia au făcută publică o scrisoare prin care își exprimă aprecierile la adresa actualului președinte și promit să îi fie alături în demersul acestuia.

Cioloș nu dă înapoi. Amenință cu demisia

USR pare să se rupă în două în urma acestui scandal, însă Cătălin Drulă, vicepreședinte de partid, este gata să ocupe locul de interimar în cazul în care Cioloș va părăsi fotoliul. Potrivit legislației partidului, în cazul vacantării postului de președinte, șefia formațiunii va fi preluată de vicepreședintele cu cea mai mare susținere în rândul membrilor: „Înlocuirea Preşedintelui se va face cu Vicepreşedinele care a luat cel mai mare număr de voturi la ultimul Congres, declanşându-se imediat procedura de Congres extraordinar în vederea alegerii noului Preşedinte”.

Dacian Cioloș se pare că își recunoaște declarațiile, ba chiar este dispus să joace cu demisia pe masă. Înainte de ședința Biroului, președintele a transmis un mesaj membrilor USR.

„Începem curând o întrunire a Biroului Național care are ca scop descoperirea cuvântului „demisie” în ultima noastră ședință. Vă spun eu ce am spus joi și voi spune și mâine, ca să fie foarte clar: dacă nu există susținere în BN pentru principiile și măsurile propuse, mandatul meu de președinte nu mai are sens. Și voi continua să lupt pentru acele principii alături de voi, ca simplu membru. Susțin 100% desecretizarea tuturor ședințelor de partid și transparentizarea trebuie să fie un deziderat permanent în politica noastră internă”, a susținut Dacian Cioloș.