Se întețește scandalul în USR. Barna, ultimatum pentru Cioloș: Dacă are onoare!

Dacian Cioloș este extrem de deranjat de tot ceea ce se întâmplă în interiorul partidului și chiar a amenințat că își va depune demisia dacă nu îi este aprobat proiectul propus. Dan Barna nu se lasă mai prejos și vine cu o serie de atacuri, însă ultima replică îi aparține lui Cioloș, care îl roagă pe colegul din USR ”să facă un real pas în spate şi să îşi ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic, dacă are onoare”, arătând că îi înţelege ”neputinţa în a accepta pierderea funcţiei de preşedinte al USR”.

Actualul președinte USR susține că gesturile lui Dan Barna sunt descalificabile, precizând despre utilizarea bazei de date a USR în scop politic personal.

”O discuţie necesară despre viitorul partidului nostru a luat forma unei lupte interne, ce poate pune în pericol funcţionarea noastră, definitivarea procesului de integrare ca urmare a fuziunii USR-PLUS şi ameninţă imaginea publică a partidului. Din acest motiv, doresc să clarific acest moment pe care îl traversăm. Le-am propus colegilor din Biroul Naţional un proiect care îmi este cerut de statutul partidului. Dincolo de necesitatea formală, consider că suntem într-o situaţie dificilă politic şi că e nevoie de o reconstruire a ofertei politice USR, a mesajului către alegători şi a modului în care înţelegem să funcţionăm politic”, spune liderul USR.

Dacian Cioloş explică că ”proiectul pe care l-a prezentat ieri în Biroul Naţional este exact ceea ce a spus de zeci de ori până acum, ce şi-a asumat în campanie pentru preşedinţia partidului: o propunere de reformă şi de restructurare”.

Dacian Cioloș, mesaj tranșant pentru Barna

”Bineînţeles că mi-aş dori ca la această reformă să punem cu toţii umărul. Cine vrea să aducă soluţii e mai mult decât binevenit. Să îl citeşti în cheia „furatului” puterii este dezonorant pentru cei care vântură asemenea mesaje şi jignitor pentru colegii care pot citi şi înţelege cu ochii şi cu mintea lor.

Proiectul e pe masa Biroului Naţional, a fost transmis tuturor membrilor (sper că măcar al doilea mesaj transmis azi pe e-mail a ajuns la toţi membrii), voi organiza dezbateri şi voi strânge opinii de amendamente. Voi face asta indiferent de cât de mult se tem unii sau alţii de aceste procese. Lucrurile nu merg cum trebuie. Spaima unora că, dacă deschidem partidul, vor apărea şi alţi oameni competenţi care ar putea să le ia locul nu poate deveni politica oficială a USR.

Ce e de neacceptat este chemarea partidului la arme sub pretextul că preşedintele – adică eu – ar dori să distrugă partidul sau să îl dea altcuiva sau să îl controleze din exterior sau alte asemenea năzbâtii.

Închei cu o notă personală adresată lui Dan Barna. Acest moment nu este despre Cioloş şi Barna. Nu trebuie să fie. Invitaţia mea de deschidere include şi acest mesaj, că e timpul să creştem lideri alternativi pentru binele acestui partid şi credibilitatea ofertei sale politice. Consider declaraţiile şi acţiunile lui Dan o stângăcie, dar şi o forţare a ordinii stabilite prin votul membrilor la congresul care a avut loc recent. Utilizarea bazei de date a partidului în scopuri politice personale este un gest descalificant. Şi contrar regulilor noastre interne. Înţeleg că este nemulţumit şi că se simte în faţa unui ultimatum. Îmi pare rău că nu a înţeles semnificaţia gestului meu, mai ales că am discutat cu el înainte de şedinţa de BN şi obiecţiile sale ulterioare nu au apărut în ceea ce am discutat”, spune preşedintele USR.