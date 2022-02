Scandal uriaș în USR. Barna îl face praf pe Cioloș: „Vrei un partid pe persoană fizică”

Dan Barna a postat un punct de vedere, legat de anunțul făcut de Dacian Cioloș, pe unul din grupurile interne ale partidului. Dacian Cioloș a cerut conducerii USR să îi voteze un proiect de modificare a statutului, amenințând, în caz contrar, cu demisia. Votul ar trebui dat la următoarea ședință a Biroului Național al USR, programată pentru luni, 7 februarie.

În fața acestui ultimatum, Dan Barna a luat poziție și i-a atras atenția președintelui în funcție că parte din propunerile sale sunt inacceptabile. El a precizat că noul statut trebuie negociat în forurile partidului.

Dan Barna a arătat că odată intrat în vigoare noul statut, partidul ar urma să fie condus din afară, de tot felul de experți și reprezentanți ai societății civile, iar membrii săi ar deveni doar simpli executanți care aplică aceste recomandări.

„Practic ne propui golirea de sens a USR și înlocuirea cu comitete și comiții (…) Acum e clar că nu vrei consens, ci că vrei un partid pe persoană fizică. Nu ai loc de majoritate. De fapt, tu nu ai loc de partid. Și vrei să înlocuiești USR cu comitete alese de tine”, a scris Dan Barna în mesajul său.

Dan Barna și-a nuanțat replica

Ulterior, el și-a nuanțat punctul de vedere într-o intervenție televizată. Dan Barna a arătat că amenințarea lui Dacian Cioloș cu demisia i-a luat pe participanții la ședința Biroului Național al USR prin surprindere.

„Președintele partidului a prezentat un program cu mai multe puncte despre cum ar trebui făcute mai multe modificări la statut. Elementul surprinzător a fost că ce ne-a spus: «dacă nu votați acest program îmi depun mandatul». A fost un anunț surprinzător, dar a fost o decizie comunicată foarte calm de președintele partidului. Luni este viitoarea ședință a Biroului Național în care, ne-a anunțat, va solicita votul pe acel proiect al domniei sale”, a declarat Dan Barna la Digi 24.

El și-a exprimat speranța că Dacian Cioloș va renunța la intenția de a demisiona și va accepta să discute și să negocieze proiectul de statut pe care l-a propus. Fostul președinte al USR a mai spus că o astfel de abordare nu își avea rostul deoarece marea majoritate a propunerilor pe care le-a făcut Cioloș au fost adoptate în unanimitate.

Cioloș a amenințat cu demisia

Dacian Cioloș a anunțat Biroul Național că intenționează să-și depună demisia din funcție dacă nu-i va fi votat programul de președinte al partidului.

Programul propus de Dacian Cioloș include schimbarea statutului, reducerea puterii Biroului Național, înlocuirea actualului secretar general, dublarea deciziilor Biroului Național de recomandările propuse de reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri.

Anunțul privind demisie a fost făcut în contextul tensiunilor dintre foștii membri PLUS și cei ai USR. Actualul lider al partidului îi acuză pe USR-iști că îi blochează inițiativele, în timp ce aceștia îi reproșează tocmai lipsa de inițiativă.

Mesajul lui Dan Barna pentru Dacian Cioloș

„Dragă Dacian,

Mărturisesc că nu am înțeles mesajul pe care ai vrut să ni-l transmiți astă seară în Biroul Național.

Scriu acest mesaj cu senzația că am epuizat capacitatea de a dialoga direct. Și pentru că de trei luni alegi să comu­nici cu colegii singur, filtrând realitatea din BN unilateral. Cum de altfel ai făcut și azi când ne-ai pus pe masă un program al președintelui, ne-ai anunțat că fie îl acceptăm, fie ne despărțim.

Mărturisesc că oricât am încercat să nu te încurc, nu te înțeleg. Am luat chiar o pauză în ultimele luni, mi-a prins bine să stau cu copilul.

Alegerile noastre de după fuziune ne-au adus în situația în care tu ai câștigat Președinția. Am recunoscut fair rezultatul. În același timp, nu ți-au plăcut rezultatele alegerilor pentru Biroul Național. Am aflat și din presă că majo­ritatea te incomodează. Am pus asta pe seama perioadei de acomodare.

Astă seară am aflat însă că, în opinia ta, nimic nu funcționează, că totul trebuie schimbat. Propui ca partidul să fie condus din afară. Comitete și comisii care organizează partidul, care fac numiri. Cine anume? Nu știm. Practic ne propui golirea de sens a USR și înlocuirea cu comitete și comiții.

Dacian, oamenii ne-au ales să colaborăm.

Nu merge așa, când nu îți convine reinventezi partidul. În afara statutului, în afara democrației. Inventezi în programul tău, pe care ni l-ai pus în față cu un ultimatum, non-probleme. Ne spui sec și arogant: votați sau plec.

Ce să votăm? Că vrei să faci publică o organigramă care este deja publică? Că vrei să schimbi un secretar general pe care l-ai felicitat pentru activitate? Propui digitalizarea. Există deja, avem instrumentele unui partid digital. Ar fi fost bine să îndemni membrii să le folosească mai mult.

Dacian, e parte din jobul tău să construiești consens. De altfel, asta ai promis. Ți-ai construit campania electorală pe tema aceasta. M-ai atacat că nu mă pricep să construiesc consensul. Am luat o pauză. Acum e clar că nu vrei consens, ci că vrei un partid pe persoană fizică.

Nu ai loc de majoritate. De fapt, tu nu ai loc de partid. Și vrei să înlocuiești USR cu comitete alese de tine.

Și cel mai ciudat e că lucrurile în BN au funcționat.

Peste 90% din decizii s-au luat prin unanimitate. Ți-am spus că trebuie să ne orientăm spre public, spre externe, spre campanii, să avem încă vibe-ul de la Fără Penali. Ai ales să te concentrezi pe controlul intern. Nu ai putut să intri cu picioarele peste alegerile din Diaspora. Tu ai propus o schimbare a regulilor la acele alegeri: să își valideze membrii emailul. Am acceptat-o. Nu a ieșit la vot cine ai vrut tu. Ai vrut să anulezi alegerile.

În rest, Biroul Național ți-a votat tot ce ai propus.

Trei ani am negociat, discutat, am condus un partid complicat ca nici altul. Am așteptat de la tine să construiești consens. Vii să ne propui un program al președintelui care suprascrie statutul și funcționarea partidului. Încerci un transfer de responsabilitate de la lideri aleși la comitete alese de tine.

Și, cel mai grav, Dacian, este să arunci partidul în aer când România așteaptă de la noi și de la tine o viziune europeană, liberală, modernizatoare. Suntem prinși între un guvern mamut, corupt și inept și forțele radicale care cresc. Să vii acum să declanșezi o luptă pentru putere internă pentru că nu facem toți frumos la tine este iresponsabil.

Să vii acum și să propui membrilor ca ei să tragă pentru a convinge românii că suntem soluția și apoi să vină comitete externe să guverneze este greșit politic, periculos din punct de vedere democratic și iresponsabil pentru un Președinte.

Toate acestea se regăsesc într-un program pe care ni-l pui în față brusc, neconsensual. Ne dai un ultimatul că îl acceptăm sau pleci.

Dacian, aici este USR. Aici nu poate să meargă așa”, a scris Dan Barna pe grupul intern.