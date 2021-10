Răspuns pentru dr. Cristina Oprică, medic la Karolinska: România a ajuns un dublu balamuc!

Mi-a scris o româncă, dr. Cristina Oprică, medic într-o specialitate zdravănă, aflată de vreo 20 de ani în Suedia, la Karolinska Institutet. Este drept, nu are calificările „senatoarei de România” Diana Șoșoacă, și nici ale altor șoșoci, dar totuși, ceva carte și ceva experiență cred că are. Am citit, am recitit, am recitit iar, pentru că nu înțelegeam ce nu înțelege, după care mi-am zis că înțeleg ce nu înțelege: este plecată din România de prea mulți ani. Să vedem ce spune doamna doctor: