Răscoala marilor actrițe! Lumea filmului e în criză. Și nu numai din cauza crizei de sănătate care a goit cinematografele. De multă vreme. obsesiile legate de “diversitate” și “corectitudine politică” au făcut ca valoarea actorilor, regizorilor și scenariștilor să conteze din ce în ce mai puțin în acordarea distincțiilor marilor festivaluri internaționale. așa s-a ajuns ca două actrițe emblematice ale cineatografiei franceze, Juliette Binoche și Isabelle Huppert, să nu se afle nici mîăcar pe lista celor nominalizate pentru premiile César.

Răscoala marilor actrițe! Juliette Binoche devine regina cea rea

Juliette Binoche a avut, de pildă, surpriza să constate că rolul pe care l-a interpretat în filmului La Bonne Épouse nu apare în nicio secțiune a nominalizărilor , Cu talentul pe care l-a demonstrat de-a lungul întregii ei cariere, Juliette Binoche a răspuns Instagram cu un filmuleț. asumându-și rolul odioasei regine din povestea Albă ca Zăpada, actrița se întreabă: “Oglindă, oglinjoară. De ce nu sunt la César? Bizar, bizar”. Imaginile senzaționale ale acestui videoclip amar le puteți vedea aici.

Surpriza sau, mai bine zis, afrontul făcut marii actrițe, nu are niciun fel de scuze. Cu atât mai mult, cu cât toți oartenerii ei din filmul lansat în ianuarie 2020, filmului, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau și Édouard Bear , sunt nominalizați la categoriile Cel mai bun actor și Cea mai actriță în rol secundar.

Răscoala marilor actrițe! Isabelle Huppert, uitată de César

Isabelle Huppert are aceeași soartă. Rolul făcut în La Daronne, comedie satirică despre traficul de droguri , nu i-a impresionat pe cei care au făcut nominalizîrile. În schimb, filme precum The Things We Say, The Things We Do de Emmanuel Mouret, au obținut nu mai puțin de 13 nominalizări, notează Le Figaro.

Cea de-a 46-a ceremonie de decernare a premiilor César , prezentată de Académie des Arts et Techniques du Cinéma , va avea loc pe 12 martie 2021. Oficial, în competiție intră mai bune filme franceze din 2020.

