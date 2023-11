Rareș Bogdan vrea și guvernare cu PSD, și candidat comun cu dreapta pentru Cotroceni

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, spune că partidul său nu va ieși de la guvernare, pe care o asigură alături de PSD. Aceasta deși, după cum spunea zilele trecute, partenerii social-democrați sunt tot mai greu de suportat. Pe de altă parte, politicianul liberal și-ar dori și o alianță cu partidele din opoziția democrată de dreapta, USR, PMP și Forța Dreptei.

Formațiunile respective ar trebui să accepte, în viziunea lui Rareș Bogdan, un acord pentru un candidat comun la alegerile prezidențiale.

Europarlamentarul susține că PNL nu va rupe coaliția de guvernare cu PSD chiar dacă cele două formațiuni nu se iubesc. Istoria arată, însă, că liberalii au o afinitate pentru social-democrați, mai mare decât pentru partidele din aceeași familie politică. Chiar dacă nu se iubesc, au guvernat împreună și s-au susținut reciproc în parlament.

Rareș Bogdan spune că PNL nu va părăsi guvernarea și nu-i va lăsa pe Marcel Ciolacu și pe colegii săi singuri la putere.

Pe de altă parte, însă, PNL n-ar renunța nici la partidele de dreapta, pe care și le-ar vrea alături. Însă nu la guvernare, ci într-o alianță pentru un candidat comun la președinția României.

Însă ar însemna ca USR, PMP și Forța Dreptei să susțină un candidat împreună cu liberalii, așa cum cere Rareș Bogdan, care să gireze apoi o guvernare PSD-PNL. Căci, potrivit sondajelor, PSD va avea cele mai multe locuri în parlament după alegerile viitoare.

Un președinte comun al Dreptei va fi garanția că social-democrații nu-și vor arunca actualii colegi de coaliție peste bord. În schimb, i-ar ține în opoziție pe restul aliaților de dreapta.

Rareș Bogdan susține că PNL rămâne la guvernare alături de PSD pentru a proteja oamenii de afaceri. Deși, liberalii au cedat cam la toate inițiativele colegilor social-democrați de majorare a taxelor pentru mediul de afaceri.

Legea austerității, adoptată prin asumare în Parlament stă dovadă. La fel și legea pensiilor pentru aplicarea căreia, cam toată lumea este de acord că vor fi majorate taxele.

„Tocmai am dat câteva ciomege în cap companiilor private din România în ultimele luni și ne pregătim să mai dăm câteva în ianuarie când vom resimți măsurile luate de noi. Noi am spus de la început că nu părăsim guvernarea, pentru că trebuie să apărăm interesele companiilor și ne e frică că, dacă am părăsi guvernarea, pur și simplu gradul de impozitare și de biruri pe companii ar crește foarte mult”, susține Rareș Bogdan.