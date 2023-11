PSD, reacție rapidă în Dosarul vaccinurilor. Vlad Voiculescu se apără de acuzații. Update

Update: Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu a reacționat după apariția informațiilor legate de achiziția vaccinurilor anti-Covid. Potrivit fostului ministru USR, campania de vaccinare a fost în subordinea premierului, nu a ministrului Sănătății. Voiculescu face referire la comitetul de vaccinare condus de colonelul Valeriu Gheorghiță care îi raporta ministrului Apărării, Nicolae Ciucă și premierului Florin Cîțu.

Vlad Voiculescu susține că deciziile cu privire la achiziția de vaccinuri au fost luate de premier, iar în acest sens, cere publicarea stenogramelor ședințelor de guvern. Fostul ministru susține că a fost înlăturat de la Ministerul Sănătății din cauza opoziției față de anumite decizii din acea perioadă.

„Cu toate că nu am fost de acord cu toate deciziile luate de cei care aveau în coordonare vaccinarea (ex: prioritizarea «specialilor», centrele secrete pentru «speciali», falsificarea indicatorilor, comunicarea campaniei de vaccinare etc.) și este de notorietate că am fost și dat afară din guvern pentru asta, trebuie spus că cantitatea de doze achiziționate a constituit o decizie de oportunitate în condiții de incertitudine privind disponibilitatea producției, evoluția tulpinilor, necesitatea re-vaccinării”, a transmis Vlad Voiculescu, într-o postare pe Facebook.