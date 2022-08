Rareș Bogdan, dezamăgit de evoluția Dosarului 10 august: „Chiar credeam în democrație și stat de drept”

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, se declară necăjit de felul în care a evoluat ancheta în Dosarul 10 august. Miercuri, 10 august, liderul PNL a transmis un mesaj cu privire la evenimentele din urmă cu patru ani, din 2018 care s-au încheiat cu intervenția violentă a jandarmilor din Piața Universității.

„10 August necăjit, după 4 ani. Amărăciune, dezamagire și multe întrebări. Cine-ar fi crezut că este atât de greu să schimbi năravurile dintr-o țară unde sistemul a creat categorii de neatins? Eu, nu. Eu chiar credeam în democrație și stat de drept. Mai cred și acum, dar știu că e cumplit de greu. Și de nedrept. Acum 4 ani eram bucuros că sunt contemporan cu dovada vie că țara, prin oamenii ei minunați, are anticorpi la ticăloșie, ipocrizie, corupție”, a transmis Rareș Bogdan în mesajul său.

Europarlamentarul PNL a precizat că, după eșecurile din dosarele Revoluției sau ale Mineriadei, credea că opinia publică va avea satisfacția să-i vadă pedepsiți pe responsabilii pentru represiunea din 10 august 2018.

„Eram convins că după eșecuri tulburătoare, scandaloase, precum dosarul Revoluției sau al Mineriadei, Justiția va oferi publicului satisfacția de a vedea pedepsiți vinovații pentru acele abuzuri evidente. Câtă naivitate… o parte a sistemului se protejează pe sine, iar oamenii mai visează, uneori, la dreptate. Mă număr printre ei. Dar cred că nu trebuie să abandonam speranța. Remember? «The day we give is the day we die»…”, a mai arătat Rareș Bogdan, într-o postare pe Facebook.

Dosarul 10 august în lucru la Parchetul Militar

Aproximativ 100.000 de oameni s-au adunat în 10 august, în Piața Victoriei, într-o manifestație împotriva Guvernului Viorica Dăncilă. Protestul s-a încheiat cu intervenția în forță a jandarmilor. Aceștia au folosit gaze lacrimogene și tunurile cu apă împotriva participanților. În urma acestei intervenții în forță, mai mulți protestatari au făcut plângeri penale împotriva agresiunii jandarmilor. În urma acestor plângeri, a fost deschis un dosar penal, în 2018, care a fost clasat de DIICOT, în anul 2020.

În 16 aprilie 2021, Curtea de Apel București a decis redeschiderea Dosarului 10 august, cercetarea vizându-i pe șefii Jandarmeriei care au coordonat intervenția. Decizia a fost dată în urma unei contestații depuse de unul dintre protestatari, rănit în intervenție.

Dosarul a ajuns la Secția Parchetelor Militare, iar procurorii au redeschis urmărirea penală în cazul colonelului Gheorghe Sebastian Cucoş, fost prim-adjunct al Jandarmeriei Române, maiorului Laurenţiu Cazan, fost director general al Direcţiei Generale de Jandarmi Bucureşti, colonelului Cătălin Sindile, fost şef al Jandarmeriei Române. Ei sunt acuzați de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă în formă continuată, participaţie improprie la fals şi la uz de fals.

În urmă cu câteva zile, procurorul general Gabriela Scutea spunea că nu poate avansa un termen de soluționare a acestui dosar.