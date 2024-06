Politica Rareș Bogdan avertizează PSD că liberalii ies de la guvernare, dacă va crește chiar și o taxă







Rareș Bogdan avertizează PSD că liberalii vor rupe coaliția dacă se vor propune noi creșteri de taxe, subliniind că PNL a făcut deja destule concesii în această privință, încă din septembrie anul trecut.

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că, pentru prima dată în 34 de ani, legea bugetului stipulează explicit că nicio taxă și niciun impozit nu vor fi majorate.

Rareș Bogdan susține ferm că PNL nu va accepta alte taxe

„Dacă crește o singură taxă, PNL pleacă de la guvernare. Am fost extrem de clar. Deja este prea mult ceea ce am acceptat în septembrie anul trecut cu acel pachet fiscal.

Am înțeles că pachetul fiscal trebuie dublat de reducerea cheltuielilor, au fost introduse, am înțeles că trebuie să reducem... să creștem de la 1% la 3% impozitul la microîntreprinderi, nu am fost de acord cu scăderea plafonului de la 500.000 la 60.000 și bine am făcut”, a menționat liberalul la Realitatea Plus, referitor la taxe.

Rareș Bogdan a subliniat că majorările de impozite și taxe nu vor aduce soluții economice durabile, ci doar pe termen scurt, dacă nu se reduc cheltuielile bugetare și nu se gestionează eficient fondurile publice.

Liberalii se opun ferm introducerii de noi impozite

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat că legea bugetului pentru 2024 nu include noi taxe.

El a subliniat că nu se poate discuta despre taxă progresivă cât timp cota unică de impozitare continuă să fie eficientă, contribuind la creșterea economică a României datorită atractivității sale.

„Noi, PNL, inclusiv în legea bugetului de anul acesta am inclus un articol care prevede că nu vom avea taxe anul acesta. Nu putem să discutăm de taxă progresivă în condițiile în care cota unică de impozitare nu e unică, nu și-a terminat efectul, a produs creșterea economică în România, pentru că a avut un grad de atractivitate”, a mai spus Ciucă în luna aprilie despre taxe.