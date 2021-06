Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a făcut publică lista susținătorilor premierului Florin Cîțu la șefia PNL. Cuprins de entuziasmul momentului, prim-vicepreședintele PNL a fost tras de mânecă de primarul Cluj-Napoca, Emil Boc, care i-a cerut politicianului să nu ofere detalii despre toți liberalii care îl sprijină pe premier la șefia PNL.

Cine sunt susținătorii lui Cîțu

„Acest clivaj pe care unii vor să-l creeze între tineri şi în vârstă nu poate fi considerat aşa. Am văzut atacurile. Domnul Lungu nu este un om la prima…, primarul din Suceava, domnul Flutur, la rândul său; domnul Ciucă, amiralul Chiţac. Deci, domnul Ciucă, ministrul Apărării, amiralul Chiţac, Victor Paul Dobre şi mulţi alţii nu sunt oameni foarte tineri sau la prima tinereţe. Sunt oameni maturi. (…) Importan e cum se simt şi ce gândesc. Această echipă din spatele lui Florin Cîţu este o echipă care îl are şi pe Ionel Bogdan, tânărul preşedinte al Consiliului Judeţean (Maramureş n.red), şi pe Dinu Iancu Sălăjanu, vecinul dumneavoastră, preşedintele Consiliului Judeţean (Sălaj n. red.) şi pe Lucian Bode, unul dintre cei mai buni miniştri”, a declarat Rareş Bogdan într-o conferință de presă.

Nu doar ardelenii îl susțin pe premier la șefia PNL

Pe 1 iunie, premierul Florin Cîțu a declarat că este susținut de marea majoritate a primarilor ardeleni. „În special, da. Majoritatea (primarilor care mă susțin – n.r.) sunt de acolo”, s-a exprimat premierul. Printre demnitarii în cauză se numără și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Rareş Bogdan, însă, a subliniat că susținătorii lui Cîțu nu se regăseasc doar în zona Ardealului. Premierul are sprijinul mai multor liberali din țară. Cuprins de entuziam, Rareș Bogdan a început să-i enumere. „Are şi oameni din Sibiu, pe Daniela Câmpean sau pe Raluca Turcanu. Dar are şi oameni din Constanţa, din Dobrogea, are oameni din sud, preşedintele organizaţiei, deputat de la Dolj, Fane Stoica, de la Gorj, Dan Vâlceanu, primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, excelentul nostru ministru al Energiei, Virgil Popescu, de la Mehedinţi, un alt oltean destoinic. Avem oameni din Moldova, foarte, foarte buni, avem oameni din Dobrogea. Desigur, sunt mulţi şi din Ardeal. Avem din Bucureşti, trei organizaţii de sectoare din Bucureşti, în frunte cu Pavel Popescu, tânărul şi destoinicul nostru deputat, de la Sectorul 4, de la Sectorul 5, Cristian Băcanu, de la Sectorul 2, doamna Anisie…”, a enumerat liberalul Rareş Bogdan.

Boc l-a tras de mânecă pe Rareș

Prestația europarlamentarului Rareș Bogdan a fost întreruptă de primarul municipiului Cluj-Napoca, liberalul Emil Boc, care l-a tras de mânecă pe prim-vicepreședintele PNL. „Nu-i spune chiar pe toţi, mai lasă-ne nişte rezerve, dacă îi spui pe toţi ne vinzi situaţiile secrete”, a spus Emil Boc într-o notă umoristică.

Nu mai este un secret faptul că primarul Emil Boc este unul dintre susținătorii vocali ai lui Florin Cîțu. Boc a recunoscut, pe 4 iunie, că are un motiv egoist pentru care îl susține pe premierul Florin Cîțu la șefia Partidului Național Liberal și anume faptul că vrea ca fetele sale să rămână să trăiască în România.