Ludovic Orban îl consideră pe Rareș Bogdan principalul complotist împotriva sa. O afirmație care nu este departe de adevăr, în sensul în care Rareș Bogdan este persoana care s-a străduit să găsească un contracandidat la adresa asta. A încercat să găsească o masă critică care să pună presiune pentru postul de președinte al liberalilor.

Nemulțumiri au plecat încă din guvernarea lui Ludovic Orban care a ignorant interesele grupării foștilor-PD-iști din Ardeal. Iar modul în care a negociat cu USR și UDMR i-a convins pe adversarii săi că singura soluție este o bătălie deschisă la congres pentru conducerea partidului. Rareș Bogdan, așa cum spuneam, a fost liderul acestei grupări. Având o relație fluctuantă cu președintele Klaus Iohannis avea uneori binecuvântarea sa, alteori primea admonestări. Prima sa opțiune a fost primarul Clujului Emil Boc, însă acesta lipsit de curaj, a declinat oferta. Așa că s-au concentrat pe Florin Cîțu, mult mai plăcut Palatului Cotroceni decât Emil Boc.

La acest moment, Ludovic Orban pare să piardă teren

Simte și el, așa că a ieșit la atac. Deocamdată doar împotriva lui Rareș Bogdan. Comentând opțiunea acestuia, l-a calificat ca fiind trădător: ”Este opțiunea fiecărui membru al PNL. Știți foarte bine că Rareș Bogdan a avut declarații nu foarte prietenoase la adresa mea şi orice observator atent se putea aştepta. Dar, deocamdată, a fost doar într-o poză.”, a spus Orban.

„Au fost care au avut alte păreri și care de multe ori au luat decizii sau au influențat comunicarea publică cu efecte negative asupra PNL. La fiecare palmă peste obraz pe care am primit-o am întors și celălalt orbraz. Oameni care nu au fost cu mine, pe care i-am susținut în funcții publice sau în funcții de conducere în continuare. Pentru că nu am ținut cont de un factor subiectiv, dacă cineva e sau nu e cu mine. Am făcut lucrul ăsta din nou. Vreau să vă explic de ce. Pentru că noi toți suntem PNL”, a spus actualul preşedinte al PNL.

Replica lui Rareș Bogdan

„Eu nu am trădat pe nimeni, eu am venit în partid pentru PNL, nu pentru un om. Cred că PNL are nevoie de împrospătare. Nu cred că e corect să se spună că am trădat pe cineva”, a zis Rareș Bogdan, aseară la Antena 3.

La lansarea candidaturii lui Florin Cîțu au fost prezenți mai mulți lideri PNL, printre care Rareș Bogdan, Emil Boc, Raluca Turcan, Lucian Bode, Nicolae Ciucă și Alina Gorghiu.

Alegerile din PNL vor avea loc la Congresul Național din 25 septembrie

În 1 iunie și 15 iulie vor avea loc adunările generale ale organizațiilor locale, în perioada 1 iulie – 10 august vor fi organizate conferințele județene de alegeri, iar între 10 august și 25 septembrie va fi perioadă de 45 de zile pentru campania pentru Congres.

Lista completă a celor care au participat la lansarea candidaturii, sau și-au anunțat susținerea față de actualul premier:

1 Florin Cîțu prim-ministru

2 Raluca Turcan min. muncii-Președinte SB

3 Lucian Bode min. Interne-Președinte SJ

4 Virgil Popescu min. Energi-Președinte MH

5 Nicolae Ciuca min. Apărării Senator DJ

6 Ionel Bogdan Președinte CJ și Președinte MM

7 Rareș Bogdan – europarlamentar-Prim-vicepreședinte PNL

8 Robert Sighiartau – deputat-secretar general PNL

9 Dan Vilceanu deputat-Presedinte GJ

10 Alina Gorghiu Senator TM

11 Emil Boc primar Cluj

12 Daniel Buda Europarl. Președinte CJ

13 Adrian Cozma deputat-Președinte SM

14 Catalin Boboc SS min. Muncii- Președinte BR

15 Pavel Popescu deputat-Președinte S4

16 Cristian Bacanu deputat-Președinte S5

17 Mara Mares Președinte TNL

18 Vergil Chitac Primar Constanta

20 Marcel Romanescu Primar Tg-Jiu

21 Gheorghe Flutur Presedinte CJ SV și Președinte SV

23 Daniel Fenechiu – Senator BC

25 George Lazar Prefect NT

26 Tudor Polak deputat Președinte mun VS

27 Alin Ignat Consilier de stat Prim-vice TNL

28 Gheorghe Pecingina deputat GJ

29 Daniela Câmpean Președinte CJ Sibiu

30 Stelian Bujduveanu Viceprimar București

31 Mara Calista deputat NT

32 Vasile Lupu Presednte CJ Constanta

33 Stefan Stoica deputat Președinte DJ

34 Florin Roman deputat-vicepreședinte PNL

35 Ion Lungu Primar mun. Suceava

36 Hubert Thuma Presedinte CJ IF-Președinte IF

37 Victor Paul Dobre – vicepreședinte PNL

38 Monica Anisie senator -Președinte S2

39 George Tuță – deputat IF

40 Cristian-Augustin Niculescu senator MM

41 Mihai Lupu președinte cj constanta

42 Horatiu Gorun secretar general al guvernului

43 Mircea Abrudean secretar general adjunct al guvernului