Ramzan Kadîrov a spus că va cuceri Odesa și Kievul în acest an. Trupele rusești ar putea ajunge „chiar și până în America”

Ramzan Kadîrov a spus care este primul lucru pe care armata sa trebuie să îl facă pentru ca Rusia să obțină succesul în războiul din Ucraina. „Minimul ce trebuie făcut este să luăm Odesa şi Harkovul şi să asigurăm securitatea statului nostru”, a spus liderul cecen care a mai adăugat că are numărul de soldați necesari pentru a cuceri chiar și Kievul. „Avem resursele necesare ca să ajungem la Kiev şi a-l captura”.

Propagandistul rus a continuat prin a spune că Moscova își va atinge cu siguranță obiectevele din Ucraina până la finalul acestui an chiar dacă mai mulți experți militari au spus că războiul se va încheia peste doi sau trei ani. Liderul pro-rus al Ceceniei a mai adăugat că Ucraina are posibilitatea de a alege ce se va întâmpla în viitor. „Trebuie să dăm poporului ucrainean posibilitatea de a face o alegere (…). Dacă lucrurile continuă în acelaşi mod şi ei continuă să tragă asupra teritoriului nostru (…), ni se va epuiza răbdarea şi ni se va ordona să terminam totul rapid”.

Kadîrov a subliniat că Rusia nu a trimis pe frontul de luptă „nici măcar 20%” din întreg potențialul militar pe care îl deține. Liderul cecen a lansat un atac și la adresa Statelor Unite. Acesta a spus că armata lui Vladimir Putin ar putea „ajunge chiar și până în America”. Kadîrov a spus că soldații ruși vor face acest pas dacă liderul de la Kremlin va da acest ordin.

„Suntem gata să mergem chiar şi în America, lăsând Republica Moldova departe în urmă. Şi orice astfel de ordin nu se discută, ci se îndeplineşte. Avem toate forţele, mijloacele şi echipamentele necesare pentru a-l transpune în practică”, a spus liderul cecen în timpul interviului acordat Olgăi Skabeeva la canalul de televiziune ucrainean TSN. Oficialul pro-rus din Cecenia i-a arătat jurnalistei că are un „pistol trofeu” pregătit pentru Volodimir Zelenski. Kadîrov îi va da arma liderului de la Kiev pentru a se împușca precum Adolf Hitler.

Kadyrov: We will take Odesa, Kharkiv, Kyiv and reach Poland, and we are not afraid of Western tanks because the Russian air defense system works quickly.

For some reason the Don-Don did not mention the fact that they had been trying to capture Bakhmut for six months. pic.twitter.com/zheNSNEPWi

— NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2023