Război în Ucraina, ziua 355. Bătălii dure se duc pe toată linia frontului din est. Kievul își menține pozițiile cu dificultate, Rusia suferă pierderi importante

Forțele ucrainene își mențin pozițiile de-a lungul liniei frontului din regiunea estică Donețk, inclusiv pe linia orașului asediat Bahmut. Cele mai crâncene bătălii se duc pentru orașele Vuhledar și Maryinka, după cum anunță liderii militari ucraineni.

Trupele din Rusia sunt presate să câştige cât mai mult teritoriu, înaintea discursului pe care Vladimir Putin îl va susţine în faţa parlamentului pe 21 februarie, consemnează agenţiile DPA şi EFE.

Armata ucraineană se află sub o presiune din ce în ce mai intensă și face față cu dificultate asaltului trupelor ruse în estul Ucrainei. Situația este grea în special în zona oraşului Bahmut, unde mercenarii Wagner atacă în valuri, indiferent de pierderile suferite

Şeful grupării Wagner, Evgheni Prigojin, susţine că, a reu;it să captureze staul Krasna Gora, situat la circa 7 kilometri de Bahmut. El spune că mercenarii săi vor lupta mai departe ca să ocupe orașul, în ciuda pierderilor foarte costisitoare în vieți omenești și echipament militar.

Rușii suferă pierderi uriașe

Ministerului britanic al Apărării, care citează date oferite de Statul Major ucrainean, estimează că armata rusă a suferit, în ultima săptămâna, „cea mai ridicată rată a pierderilor umane după prima săptămână a invaziei în Ucraina”. Conform datelor prezentate de Kiev, trupele ruse ar fi pierdut, în medie, 824 de soldaţi pe zi. Dar și Ucraina continuă să sufere, la rândul ei, pierderi importante, admite Ministerul Apărării de la Londra.

Cucerirea orașului Bahmut ar aduce trupele ruse mai aproape de preluarea controlului asupra întregii regiuni ucrainene Doneţk. Totuşi, în ritmul actual al înaintării armatei ruse, după cum a estimat chiar Evgheni Prigojin, acest lucru s-ar putea întâmpla abia peste doi ani. Și cu pierderi umane foarte mari.

An RPG shot and mortars fire stopped the Russian advance. pic.twitter.com/AqSC0PelUt — Paul Jawin (@PaulJawin) February 12, 2023

Rusia a început marea ofensivă

Ministerul rus al Apărării susţine că a distrus mai multe arsenale ucrainene de-a lungul întregii linii a frontului. Loviturile au fost date, conform comunicatului oficial din regiunea nord-estică Harkov, continuând cu provinciile estice Doneţk şi Lugansk şi până în provincia sudică Herson.

Conform mai multor surse ucrainene şi occidentale, aceste lovituri ar reprezenta începutul unei ofensive generale ordonate de Putin.

Referitor la această operațiune militară, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare din Ucraina, Oleksii Danilov, a estimat marea ofensivă a Rusiei se lovește de obstacole foarte mari.

„Ofensiva pe care (ruşii) au planificat-o avansează gradual. Dar nu este ofensiva la care ei se aşteptau”, întrucât forţele ucrainene opun o „puternică rezistenţă”, a explicat oficialul ucrainean. Cele mai bune exemple, adaugă el, ar fi localităţile Avdiivka, aproape de capitala regională Doneţk, şi Vuhledar. În aceste zone, trupele ruse au pierdut mii de soldaţi şi peste o sută de tancuri, blindate şi alte vehicule militare. În ciuda pierderilor Moscova continuă asaltul asupra celor două oraşe.

Și bloggerii militari ruşi, susţinători ai războiului, pun la îndoială capacitatea armatei ruse de a cuceri toate teritoriile din estul şi sudul Ucrainei anexate pe hârtie (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson).

Special forces unit Omega of the National Guard of Ukraine in the battles for Bakhmut. pic.twitter.com/yclPkXj78U — Paul Jawin (@PaulJawin) February 12, 2023

Rusia nu are resurse pentru o ofensivă extinsă

Conform unei evaluări comunicate duminică de serviciul de informaţii militare ucrainean, „comandamentul rus nu dispune de resurse pentru a lansa acţiuni ofensive pe scară extinsă” şi va trebui să se mulţumească cu victorii tactice precum cele obținute recent.

Mai mulți oficiali pro-ruşi din Donbas (Doneţk şi Lugansk) cer Moscovei să schimbe strategia militară. Aceasta cu atât mai mult cu cât armata ucraineană va primi, într-o primă etapă, peste o sută de tancuri americane și germane, de tip Leopard.

Dmitro Kuleba anunță un moment important pe 24 februarie

Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a avertizat că pe 24 februarie vor avea loc „evenimente mari” de care „Rusia își va aminti”. El a precizat că este vorba despre decizii care urmează să fie luate, cu privire la sancțiuni și la livrările de arme menite să demonstreze că există o unitate puternică între Ucraina și aliații occidentali.

„Vor fi multe semnale politice importante, vor exista decizii privind sancțiunile, privind armele, vor exista simboluri ale unității, iar asta se va întâmpla la toate nivelurile”, a spus el, potrivit Nexta.

Silvio Berlusconi dă vina pe Volodimir Zelenski pentru război

Fostul premier italian Silvio Berlusconi, al cărui partid Forza Italia face parte din actualul guvern, l-a acuzat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că este vinovat pentru războiul declanșat de Rusia. Premierul italian Giorgia Meloni s-a delimitat imediat de poziţie lui Berlusconi, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE.

„Dacă eu aş mai fi fost prim-ministru nu aş fi vorbit niciodată cu Zelenski, pentru că, aşa cum ştiţi, asistăm la devastarea ţării sale şi la uciderea soldaţilor şi a civililor săi”, a spus Silvio Berlusconi.

El a făcut referire la întâlnirea pe care Giorgia Meloni a avut-o săptămâna aceasta la Bruxelles cu Volodimir Zelenski.

„Pentru a obţine pacea, cred că domnul preşedinte al Statelor Unite ar trebui să vorbească cu Zelenski şi să-i spună: «la sfârşitul războiului vei avea la dispoziţie un Plan Marshall de 6,7,8 sau 9 miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina, dar cu o condiţie, aceea ca mâine să ordoni încetarea focului, pentru că nu-ţi vom mai da alţi dolari şi nici alte arme». Numai aşa poate fi convins acest domn să ordone o încetare a focului”, a mai spus Berlusconi.

Guvernul italian se dezice de Berlusconi

Guvernul de la Roma a dat asigurări că, în ciuda declarațiilor lui Berlusconi, un apropiat al lui Vladimir Putin, Italia sprijină „ferm” Ucraina în faţa invaziei ruse.

„Sprijinul faţă de Ucraina din partea guvernului italian este ferm şi hotărât, cum este menţionat clar în programul şi în toate voturile parlamentare ale coaliţiei care susţine executivul”, a transmis o sursă din cadrul guvernului de la Roma.

Poziția sa a fost criticată și de opoziție, în special de reprezentanții Partidului Democrat (PD), formaţiune italiană de centru-stânga.

„Astăzi, (Berlusconi) s-a plasat oficial de partea Rusiei lui Putin. Cu asemenea aliaţi în guvern, premierul (Giorgia Meloni) să nu se plângă de cum este tratată în UE”, a scris pe Twitter purtătoarea de cuvânt a senatorilor din PD, Simona Malpezzi.