Vladimir Putin se teme de un atac aerian asupra Moscovei. Buncărul liderului de la Kremlin, protejat cu sisteme de rachete. Video

Conducerea de la Kremlin a luat măsuri de protecție suplimentară pentru capitala Moscova, dar și pentru reședința lui Vladimir Putin situată în apropiere de oraș. Oficialii armatei ruse au grijă ca șefului de la Kremlin să nu i se întâmple nimic, mai ales că există informații potrivit cărora dronele ucrainene pot lovi orice țintă pe o distanță de 1.000 de kilometri de la locul de lansare.

Un sistem de apărare anti-aeriană a fost filmat, zilele trecute, la o distanță de aproximativ 10 kilometri de reședința lui Vladimir Putin, de la Novo-Ogaryovo. Complexul prezidențial, Buncărul lui Putin, cum este numit, este protejat, de un sistem de tip Shell C1. Alte cinci sisteme de acest fel au fost observate, de altfel, și în diferite zone din Moscova.

Sistemul de apărare anti-aeriană instalată în apropierea reședinței lui Vladimir Putin a atras atenția din cauza zgomotului foarte puternic pe care îl produc echipamentele. Un videoclip care prezintă sistemul a fost postat pe rețelele de socializare, încă din 6 ianuarie.

Another air defense system was installed in Muscovy – only 10 km to Putin’s residence

The video was allegedly filmed on January 6 near the village of Zarechye, Odintsovo District. Presumably, this is „Shell C1”.

As you can see, the “special operation” is going according to plan pic.twitter.com/MNCl4PnoxI

— M|§F|T 🇺🇸🇺🇦 (@am_misfit) January 20, 2023