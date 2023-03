Ramona Olaru în lacrimi. Ce a impresionat-o atât de tare pe vedetă

Momentul a fost redat chiar de către ea, pentru cei care o urmăresc pe Instagram. Gestul unui tânăr a fost cel care a sensibilizat-o așa tare pe prezentatoare.

“Oh, hello, prieteni, tocmai am văzut un gest foarte drăguț, pe care nu-l mai vezi în vremurile astea nicăieri. În tot traficul nebun de pe Magheru, nu la trecerea de pietoni, un tinerel cu o mașină cu jantele mov, asta mi-a rămas în cap, a oprit tot traficul pentru a ajuta o bătrânică să treacă. Tocmai rămăsese blocată undeva între benzi și se mișca foarte greu. Și a oprit tot traficul ca să o ajute să treacă, mai rar, big like, me gusta. Un pic m-a făcut să plâng, dar foarte drăguț. Am zis sa spun acest lucru, pentru că din păcate uităm să fim oameni sau să fim buni, pentru că suntem în goana după treaba noastră și ce avem noi de făcut și ce ne face pe noi fericiți și uităm de legăturile și conexiunile dintre noi oamenii. Și cam astea ar trebui să fie mai importante și mai puternice. Hai să fim mai buni” a încheiat Ramona Olaru, care speră că bunătatea oamenilor va învinge în fața celorlalte nevoi.

Ramona Olaru, o altă femeie după despărțirea de Cătălin Cazacu

Cert este că Ramona Olaru pare că a înflorit în ultima perioadă, de când s-a despărțit de fostul ei iubit, Cătălin Cazacu. Ba chiar s-a zvonit și faptul că și-a găsit pe altcineva, iar ea a dat apă la moară zvonurilor afișând poze cu subînțeles și buchete mari de flori pe care cu siguranță le-a primit de la admiratori. De cealaltă parte și despre Cătălin, gurile rele spun că și-ar fi găsit o altă iubită alături de care s-ar fi mutat deja, lucru negat de bărbat. Ramona și Cătălin s-au mai despărțit de câteva ori. Rămâne de văzut dacă de această dată este definitiv.