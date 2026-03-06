Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră

Ramona Olaru a expus o situație pe Instagram legat de factura ei de la curent. Aceasta a primit o factură în valoare de 1000 de euro, în contextul, în care, spune ea că nu a consumat atât.

Prezentatoarea a explicat că a primit o factură colosală, în contextul în care consumul ei, este unul normal. ”Am o problemă imensă, la propriu. Vedeți voi factura la curent mi-a venit aproximativ 1000 de euro. În condițiile în care am chestii normale într-un apartament, adică televizor, frigider și becuri și în acest context atâta a venit curentul, 1000 de euro.

Și îi sun pe acești de la PPC, măi dar mai aveți multe să ne luați? Eu întreb, cum, de ce? Așa și i-am tot sunat pe cei de la PPC din ianuarie până acum de foarte multe ori, de fiecare dată mă mint că vin să verifice, mai devreme, mi-au zis chiar că a verificat cineva și a venit și e totul ok. Doar că am mai sunat la cineva apoi și a zis că nu a venit nimeni”, a povestit aceasta.

Iar povestea a continuat. ”Pe 20 și ceva ianuarie eu am sunat și le-am spus că factura e prea mare, că nu se justifică, am contractul doar de 4 luni, deci nu e ok. Și dacă ar fi fost să faci recalculare tot nu ai cum să faci acest consum. Mi-au zis că trimit o echipă să verifice. Până pe 26 februarie sigur se întâmplă.

Am așteptat liniștită. Nu a venit nimeni. Am sunat acum o săptămână, după ce a trecut 26 și le-am amintit că nu a venit nimeni. Da, că urgentează, dar nu știu când vine dacă vine cineva”, a mai spus Ramona.

Chiar și așa, prezentatoarea a decis să plătească. ”Am așteptat până azi, și primesc mail că nu am plătit factura pe care am zis că nu o plătesc și că-mi taie curentul. Și evident că am sunat. Și domnul care a răspuns a zis că a fost cineva care a verificat și că totul e în regulă. Și mi-au zis să opresc eu curentul 4 ore și să vad daca funcționează curentul.

Între timp am mai sunat odată și ce credeți nu a fost nimeni la mine. Și a trebuit să plătesc factura, dar le-am spus că nu e ok! Trebuie să vină cineva”, a încheiat aceasta. Culmea este că în urma postării foarte mulți oameni au reacționat fix în același sens ca și prezentatoarea. Chiar ea a povestit că nu se aștepta la atâția oameni care să fie afectați de astfel de situații.