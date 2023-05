Ramona Gabor e foarte pretențioasă. Niciun bărbat din Dubai nu a reușit să îi intre în grații 

Vedeta a reușit să își facă o afacere în Dubai, și o duce foarte bine din punct de vedere financiar. Cu toate acestea pe plan amoros lucrurile nu stau deloc așa cum și-ar fi dorit.

Asta pentru că nu a reușit sub nicio formă să își găsească sufletul pereche sau pe cineva care să îi stea alături. Pentru că fanii și-au dorit să afle care este situația sentimentală a Ramonei, aceasta le-a satisfăcut curiozitatea.

Sora Monicăi Columbeanu le-a explicat că este cât se poate de singură, că nu are pe nimeni și că e dificil să găsească pe cineva pentru ea. Ramona Gabor recunoaște și că este foarte pretențioasă, probabil acesta este și motivul pe care, în continuare, este singură.

”Nu am mai văzut un bărbat bun de ceva vreme”

„Nu ies cu nimeni în acest moment. Sunt singură pentru că sunt foarte pretențioasă, dar oricum… unde sunt toți bărbații buni? Nu am mai văzut un bărbat bun de ceva vreme bună”, le-a spus Ramona Gabor fanilor de pe rețelele de socializare. Asta în contextul în care, până de curând, vedeta se afișa cu un bărbat pe conturile de socializare și părea extrem de fericită. Doar că aparențele sunt aspecte înșelătoare, și lucrurile au ajuns la final pentru cei doi.

Însă pare că viața personală nu are neapărat prioritate pentru Ramona Gabor. Sora Monicăi este foarte concentrată pe viața profesională, mai ales că a investit mult în afacerea cu parfumuri pe care o are în Dubai. Prețul unui astfel de parfum, din linia vedetei, ajunge și la 150 de euro. Parfumurile create de Ramona nu sunt exclusiv pentru femei. Vedeta are o gamă și pentru domni, astfel încât să împace toate gusturile. Cât privește relația cu sora ei, Monica, aceasta este în continuare una foarte bună, cele două vizitându-se ori de câte ori au ocazia.