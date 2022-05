Ramona Gabor a trecut prin clipe de groază. A fost atacată de un pui de leu într-un parc zoologic din Dubai

Sheeraz Hasan este un om de afaceri originar din India, apropiat al lui Mr. Pink, iubitul Monicăi Gabor. Afaceristul indian este cunoscut ca fiind un investitor în industria crypto, fiind și un mare PR al vedetelor de la Hollywood, printre care Kim Kardashian, Paris Hilton sau Jennifer Lopez.

Ramona Gabor, atacată de un pui de leu

În ultimele trei luni, afaceristul a fost văzut în compania Ramonei Gabor, sora Monicăi Gabor, cei doi petrecând timp împreună într-o vacanță în Franța, organizată în luna februarie. Acum, Ramona Gabor și Sheeraz Hasan se află în Dubai, acolo unde s-a mutat Ramona Gabor, înainte de a- și lansa o afacere cu parfumuri de lux.

Cuplul a mers în vizită la un parc zoologic din Dubai, unde văd un pui de leu, care o și atacă pe Ramona Gabor în momentul în care se apropie de el. La vederea acestui lucru, Sheeraz exclamă: „Ramona, acest tigru e ca fosta mea prietena!”.

Ramona Gabor, pasionată de afaceri

De când a plecat din România, cu 10 ani în urmă, vedeta duce o viață de lux și opulență. În anul 2021, sora Monicăi Gabor și-a lansat propria colecție de parfumuri.

„Întotdeauna am fost atrasă de industria afacerilor. Deși am lucrat și încă mai lucrez ca și model, am avut de-a lungul timpului tot felul de proiecte antreprenoriale în care m-am implicat. Ideea cu parfumul mi-a venit deoarece îmi doream să fac un parfum cu numele mamei mele. Pe parcurs m-am abătut de la planul inițial și am făcut zece parfumuri care fiecare exprimă prin numele său un sentiment, o emoție, o motivație pozitivă”, a mărturisit Ramona Gabor.

Ramona Gabor, într-o relație cu un bărbat din Dubai

Vedeta a mai recunoscut că este curtată de foarte mulți bărbați cu bani, care îi oferă cadouri și buchete imense de flori, însă se pare că aceasta ar fi implicată într-o relație de opt ani de zile. „O sprijină în proiectele și afacerile sale. (…) Este tânăr și bogat”, a spus o amică a Ramonei Gabor, dezvăluind și că sora Monicăi se consultă în orice lucru cu iubitul ei.

„Are o relație de opt ani. Iubitul său locuiește în Dubai, dar nu este de aici. O sprijină în proiectele și afacerile sale, se consultă în orice și îi dă toată libertatea de care are nevoie. Este tânăr și bogat, dar important este că se înțeleg perfect. Ramona este foarte bine, are tot ceea ce-și dorește. O duce mai bine decât Monica”, a declarat amica Ramonei pentru Playtech, în septembrie 2021.