În cadrul proiectului Vinerea Verde, inaugurat și promovat de Guvernul condus de Cîțu, Raluca Turcan a dezvăluit un episod mai puțin cunoscut din viața sa.

„Am venit azi la Ministerul Muncii cu o bijuterie de maşină electrică pe care mi-a împrumutat-o ministrul Mediului, Tanczos Barna. Şi am acceptat pentru ca susţin iniţiativa de a institui Vinerea Verde. Guvernul vrea să lanseze o politică publică despre faptul că trebuie să fim mult mai atenţi cu mediul şi să folosim mijoace de transport eco.

În România sunt raportări despre 7.000 kg de Co2 anual, ceea ce pe fond ne afectează pe toţi. Dacă vom reuşi să-i convingem pe cât mai mulţi români să se deplaseze cu mijloace de transport prietenoase… Dar trebuie să fie atente si autorităţile la acest aspect şi să încurajeze asta.

Mă gândeam să vin cu bicicleta, pentru că eu sunt sportivă. La Ministerul Muncii dorim un suport pentru ca angajaţii să poată veni cu bicicletele la serviciu. Şi lucrul ăsta ar trebui să se întâmple în cât mai multe instituţii publice.

Merg cu bicicleta, dar în timpul liber. Nu vreau să fiu ipocrită şi să spun că vin cu bicicleta la birou. Am mai făcut asta de câteva ori când eram vicepremier. Dar din păcate suntem presaţi de timp. La Ministerul Muncii vom avea ocazia să înnoim parcul de maşini.

Cunosc primării care au făcut asta şi au fost stimulate să cumpere maşini electrice, pentru că politica europeană merge în acest sens. Sunt foarte atentă la selectarea deşeurilor. Mai ales în Sibiu funcţionează asta.

Din obişnuinţă selectez deşeurile ca la Sibiu şi aşa îmi educ copiii. Strângem gunoiul de pe stradă şi facem acţiuni de ecologizare. Sunt parte activă a campaniei Let’s do it. Trebuie să fim cât mai mult preocupaţi de poluarea mediului. Altfel, tot dispreţul acesta pentru planetă se va răsfrânge asupra noastră.

Număr zilele până se va face frumos şi voi putea ieşi cu bicicleta. În Ministerul Muncii am o bicicleta medicală, pe care din păcate nu prea am avut timp s-o folosesc, aşa cum mi-a cerut medicul. Am dureri de spate foarte mari pentru că am avut un accident foarte grav la coloană”, a declarat Raluca Turcan vineri dimineaţă.

La rândul său, şi premierul Florin Cîţu s-a referit la Vinerea Verde: „Merg şi la sală. Azi am venit exclusiv pe jos (n.r. la Palatul Victoria). Am făcut aproximativ 15 minute pe jos. Este o zi mai răcoroasă, dar sunt sigur că în lunile următoare vor veni mai mulţi pe jos.

Cu bicicleta nu vin. Mai folosesc metroul din când în când. Bucureştiul va fi un oraş mai prietenos cu bicicliştii. Avem un primar general care va susţine asta. La Bucureşti va fi reînnoit parcul pentru tramvaie.

Mergând pe stradă, am văzut foarte mulţi oameni fără mască. De fiecare dată trebuie să purtăm mască. Ne vedem la ora 10:00 pentru declaraţii publice”.

Foto: Răzvan Vălcăneanţu