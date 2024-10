Monden Raluca Pastramă, la cuțite cu Pepe. Spune tot despre acordul de la divorț







În urmă cu patru ani, Pepe și Raluca Pastramă au pus capăt căsniciei lor într-un mod aparent amiabil, semnând actele de divorț. Cu toate acestea, situația dintre cei doi pare să se fi deteriorat, ajungând acum într-o dispută legală în instanță.

Pepe și Raluca Pastramă au ajuns în instanță

Motivul conflictului este legat de programul de vizită și custodia celor două fetițe pe care le au împreună. În acest context, Raluca Pastramă a făcut recent primele declarații, prezentându-și versiunea și dorind să clarifice detaliile legate de această problemă familială ajunsă în atenția tribunalului.

Raluca Pastramă a decis să-l acționeze în instanță pe fostul soț, Pepe, iar primul termen al procesului a avut loc pe 9 octombrie. Disputa dintre cei doi se concentrează pe programul de vizită și custodia celor două fiice pe care le au împreună. Raluca a oferit câteva declarații despre acest subiect, exprimându-și punctul de vedere și clarificând motivele pentru care a ales să recurgă la acțiuni legale.

Raluca Pastramă nu mai vrea să tacă

După apariția în fața judecătorilor, Raluca Pastramă a oferit primele declarații, dezvăluind propria perspectivă asupra situației. Ea a subliniat că nu a fost niciodată departe de copiii săi și că fiicele nu au locuit permanent cu tatăl lor, contrar afirmațiilor făcute de Pepe. Raluca a dorit să clarifice acest aspect, evidențiind că rolul său de mamă a fost întotdeauna activ și prezent în viața fetelor.

„Poate că este momentul să spun și eu o parte din adevărul meu. (…) Ca să încep cu începutul și să înțeleagă și oamenii de acasă realitatea lucrurilor, aș vrea să le comunic că eu nu am fost niciodată departe de copiii mei. Fetele mele nu au stat niciodată exclusiv la Pepe, așa cum el a spus întotdeauna. (…)

Îmi doresc ca oamenii să cunoască puțin din adevăr și să nu considere că sunt o mamă care și-ar lăsa vreodată copiii. Este total neadevărat. Programul copiilor a fost întotdeauna jumătate și jumătate. Niciodată nu au stat exclusiv la tată. Copiii întotdeauna au stat și la mine și la el. Nu a fost niciodată discuția ca fetele noastre să stea exclusiv la unul dintre noi. Nu ar fi normal pentru ele să se întâmple asta. (…) Fetele noastre au stat, după divorț, jumătate – jumătate. Cinci zile la mine, cinci zile la el, o săptămână cu o săptămână.”, a spus Raluca Pastramă, la Xtra Night Show.

„A fost greșeala vieții mele”

Raluca Pastramă a menționat că, în timpul divorțului, a semnat un acord notarial referitor la programul de vizită al fetițelor, dar a subliniat că, la acel moment, nu avea un avocat care să o consilieze. Ea recunoaște că nu a înțeles pe deplin implicațiile documentului și regretă acum faptul că nu a fost mai atentă la detaliile acordului.

„Eu pe vremea aceea eu nu am avut avocat. Eu cu Pepe am avut un milion de discuții pe vremea divorțului. (…) Într-adevăr, aceea a fost greșeala vieții mele. Am semnat un acord ce nu trebuia semnat, un acord pe care eu nu l-am înțeles. Pe vremea aceea eu cu Pepe am vorbit ca fetele noastre să rămână jumătate-jumătate. Eu asta am crezut că semnez.

Sunt foarte influențate. (…) Pepe este picătura chinezească atunci când vrea el să se întâmple ceva. Știe cum să abordeze situația în așa fel încât să facă doi copii de 12 și 9 ani să zică așa ca el și să creadă că e decizia lor”, a mai spus Raluca Pastramă.