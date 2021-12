Secretul Ralucăi Bădulescu. Ce ascunde încă de soțul ei, după 12 ani de relație

Înnebunită după haine de brand și accesorii de lux, Raluca Bădulescu nu se poate abține să nu-și cumpere aproape zilnic câte ceva. De cele mai multe ori folosește banii destinați altor plăți, așa că se ferește de Florin, soțul ei.

„Nu ascund doar în decembrie, ci pe parcursul vieții mele, în fiecare zi. Mai „ascund” bani, dar despre unele articole vestimentare pe care mi le achiziționez nu pot să îi spun că au costat mai puțin, pentru că a început să le cunoască și știe cât costă de fapt. Fac chestia asta în mod constant, dar mă cunoaște. Nu se mai supără, știe că shopping-ul mă face fericită, așa că dacă eu sunt împlinită este și el”, ne-a mărturisit râzând jurata de la „Bravo, ai stil”. Raluca este risipitoare, însă în același timp este și foarte darnică. Vedeta TV nu are nevoie de „luna cadourilor” pentru a cumpăra ceva pentru apropiați sau familia ei. De altfel nici nu-i place să aștepte până în seara de Crăciun pentru a pune sub brad cadouri pentru familia ei.

„Eu nu am niciodată răbdare să fac suprize și nici nu mă pricep, adică ori mă grăbesc și mă ia gura pe dinainte, că sunt atât de fericită când găsesc un cadou pentru cineva încât nu am răbdare până vine ziua respectivă, ori le spun, programat, înainte. Nu am nevoie de o zi specială pentru a face un cadou unei persoane dragi”, a mai povestit pentru Evenimentul Zilei, Raluca Bădulescu.

Abia așteaptă cadoul de Crăciun de la părinți

Chiar dacă are tot ce își dorește, având grijă să se ocupe singură de asta, Raluca Bădulescu așteaptă cu nerăbdare să ajungă în casa părinților săi, la tradiționala masă de Crăciun, pentru a-și căuta cadoul sub bradul acestora. ”Întotdeauna o să caut cadoul sub bradul părinților meu și mereu o să aștept un cadou sub brad. Crăciunul îl petrecem în familie, acasă. Revelionul se poate petrece oriunde altundeva, dar Crăciunul este cu și despre familie. Și acum mai avem unele tradiții pe care le păstrăm de când m-am născut. Pe 24 împodobeam bradul împreună, în fiecare an. Acum, în ultima vreme se împodobește mult mai devreme, ca să ne bucurăm mai mult de el. În copilăria mea îmi aduc aminte când făcea bradul în Ajun, mama gătea bucate Dumnezeiești. Avem câteva globuri pe care le păstrăm ca amintire a acelor vremuri, avem globuri de peste 25 de ani. Nu le mai folosim la impodobit bradul, ci le ținem acolo, de suflet”, ne-a mai povestit Raluca despre ce înseamnă cu adevărat Crăciunul pentru ea.