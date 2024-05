Economie Se schimbă toate cardurile. Clienții acestei bănci au fost notificați







Raiffeisen a început să notifice clienții cu privire la schimbările majore pe care le face banca, iar pentru aceste modificări există un termen limită. Mai exact, Visa va deveni partenerul exclusiv al Raiffeisen. Această schimbare va fi efectuată fără costuri pentru clienți.

Raiffeisen, schimbări majore pentru clienți

Cardurile trec sub sigla Visa, anunță banca Raiffeisen. Scopul este pentru a reduce amprenta de carbon.

„Avem vesti bune: am reinventat portofoliul de carduri Raiffeisen Bank și le-am făcut mai prietenoase cu natura! Cardul tău actual Mastercard va fi înlocuit cu unul nou, sub sigla Visa, care îți va oferi aceleași beneficii Raiffeisen, plus multe alte beneficii Visa.

Așadar, oferta de carduri de debit și credit emise sub sigla Mastercard vă fi înlocuită cu carduri de debit și credit emise sub sigla Visa.

„Am reinventat portofoliul de carduri Raiffeisen Bank și le-am făcut mai prietenoase cu natura, folosind un material nou și sustenabil. Noile carduri contribuie la reducerea amprentei de carbon, pentru că sunt realizate din 99% plastic reciclat, un pas important pentru misiunea noastră de a construi un viitor mai verde”, anunță banca.

Termenul limită pentru schimbarea cardurilor

„În următoarele luni, toți clienții vor primi carduri Visa, toate vor fi înlocuite până anul viitor, fără costuri adiționale pentru clienți”, a spus Zdenek Romanek, CEO Raiffeisen Bank.

În cazul în care vei achiziționa un card de credit Mastercard până la data de 15.07.2024 sau un card de debit Mastercard până la data de 01.08.2024, respectivul card va fi înlocuit cu un card emis sub sigla Visa astfel:

Începând cu data de 15.07.2024:

cardul de credit Mastercard Standard va fi înlocuit cu cardul Visa Credit Standard;

cardul de credit Mastercard Vodafone va fi înlocuit cu cardul Visa Credit Standard;

cardul de credit Mastercard eMAG va fi înlocuit cu cardul Visa Credit eMAG;

cardul de credit Mastercard Gold va fi înlocuit cu cardul Visa Credit Platinum;

cardul de credit Mastercard World va fi înlocuit cu cardul Visa Credit Signature;

cardul de credit Mastercard World Elite va fi înlocuit cu cardul Visa Credit Infinite.

Raiffeisen, schimbări majore pentru clienți. Sursa foto: bank.raiffeisen.ro.

Începând cu data de 01.08.2024:

cardurile de debit Mastercard Lei, Mastercard SMURD Lei și Mastercard Student Lei vor fi înlocuite cu cardul de debit Visa Lei;

cardurile de debit Mastercard EUR și Mastercard USD vor fi înlocuite cu cardurile de debit Visa EUR, respectiv Visa USD;

cardul de debit Mastercard Gold, atașat unui pachet de cont curent Raiffeisen Premium Banking, va fi înlocuit cu cardul de debit Visa Platinum;

cardul de debit Mastercard Gold, atașat unui pachet de cont curent Raiffeisen Private Banking, va fi înlocuit cu cardul de debit Visa Signature.

Raiffeisen Bank înlocuiește toate cardurile Mastercard cu Visa

Vladimir Kalinov, vicepreședintele pe retail al Raiffeisen Bank, a spus că procesul de înlocuire a cardurilor va începe cu cele de credit din 15 iulie și va fi finalizat până la 31 octombrie. Ulterior, între 1 august 2024 și 1 martie 2025, vor înlocui și cardurile de debit.

Acesta a mai precizat că, singurul lucru pe care trebuie să îl facă clienții după înlocuirea cardului bancar este să introducă noile date în platformele de unde obișnuiau să facă cumpărături. Clienții Raiffeisen Bank nu trebuie să plătească nimic pentru înlocuirea cardului Mastercard cu unul Visa, explicat Vladimir Kalinov.