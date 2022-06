Alexandru Rafila, despre creșterile de salarii în sănătate: „Un subiect pe care nu am reușit să-l rezolv”

Cu acest prilej, ministrul a reiterate importanța pregătirii profesionale a lucrătorilor din Sănătate, astfel încât să îmbunătățească percepția pe care o au, pe de-o parte, autoritățile, iar pe de alta, populația, asupra profesioniștilor din sistem.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a participat la evenimentul dedicate aniversării a 20 de ani de funcționare a Federației Solidaritatea Sanitară din România (FSSR). Cu acest prilej, el a vorbit despre necesitatea aducerii la zi a tuturor salariilor lucrătorilor din sistemul medical, fie că sunt medici, asistenți medical sau alte tipuri de personal din Sănătate.

„Motivul pentru care am venit aici este legat de activitatea și apartenența dvs profesională la sistemul de sănătate. Indiferent că sunteți medici, asistenți medicali sau aveți alte profesiuni care ajută la realizarea actului medical este important să avem o abordare unitară, inclusiv din punct de vedere a drepturilor salariale. Este un subiect pe care am avut ocazia să-l dezbat de mai multe ori, dar pe care nu am reușit să-l rezolv”, a declarat Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătății a arătat că există anumite categorii de personal care încasează salarii mici, în special în spitale, în ciuda importanței activității pe care o prestează în interesul pacienților.

„Există categorii de personal, mai ales în spitale, care desfășoară activități importante pentru funcționarea acestor unități sanitare și care beneficiază de o salarizare diferită care nu este în avantajul lor. Împreună putem să dezvoltăm două zone importante, cea de respect a autorităților față de corpul medical și de respect a populației pentru corpul medical și ceea ce oferă acest corp medical populației din România. Trebuie să lucrăm pentru acest lucru care este esențial și pentru obținerea acestor reparații materiale”, a mai precizat Alexandru Rafila.

Rafila pune accent pe calificarea profesională

În acest context, el a precizat că activitatea în sistemul de sănătate este perfectibilă și că trebuie găsite soluții stimulative pentru ca activitatea profesională a cadrelor medicale să se îmbunătățească. Rafila a precizat că la nivelul Ministerului Sănătății este în lucru o strategie cu privire la resursele umane.

Documentul urmează să fie elaborat și supus spre consultare tuturor organizațiilor profesionale, mai spus el, pentru ca să fie acceptat și înțeles de toată lumea, de la medici la asistente și la celelalte categorii de personal medical.

„Cred că putem să găsim soluții inteligente, nu coercitive ci stimulative pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți calificarea profesională … Lucrăm foarte intens și avem un prim draft al aceste strategii pe resurse umane pe care ne vom consulta cu dvs și cu toți actorii relevanți ca să avem o strategie care să fie cunoscută înțeleasă și acceptată, iar la finalul câtorva ani să putem să avem un rezultat în beneficiul pacienților din România”, a mai spus Rafila.