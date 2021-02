Raed Arafat admite că la Constanța s-a greșit. În funcție de acesta va dispune și măsurile împotriva celor care au greșit.

„Noi am constatat că există nereguli”

„Din moment ce am trimis acolo o echipă de control de la IGSU, înseamnă că și noi am constatat că au existat nereguli, că altfel nu trimiteam. Colegii de la IGSU vor investiga ceea ce s-a întâmplat acolo și vor emite cu raport cu toate neregulile. De exemplu, ni s-a dat o oră pe care noi am comunicat-o și ulterior am aflat că nu aceea a fost ora.

Nu comentez imaginile, dar colegii care au fost acolo vor elabora un raport. Astăzi veți avea raportul IGSU și măsurile care vor fi dispuse”, a afirmat Raed Arafat.

Șeful DSU a dat explicații și în legătură cu saltelele pneumatice

Arafat a afirmat că există astfel de saltele și în România. Numai că nu se mai folosesc, din cauza accidentărilor.

„Au 2 sau 3 saltele în toată țara, dar nu le mai folosesc, tot din cauza unor accidentări care au survenit în timpul utilizării lor (…) Am numit un grup de lucru, după ce am discutat și cu ministrul Bode. Acesta va analiza toate aspectele operaționale și va veni cu propuneri în curs de maxim 3-4 săptămâni. Grupul de lucru e format din personal de la DSU, de la IGSU și de la câteva inspectorate, unele care au perne și unele care nu au perne. Să vină să spună punctele lor de vedere și să vină cu o strategie pe tehnica asta”, a spus el.

Ancheta este în plină desfășurare

La acestă oră ISU Constanța și o echipă de la IGSU verifică ceea ce s-a întâmplat la Constanța, în timpul intervenției la incendiul în care o femeie a murit căzând de la balcon. El spune că vor fi audiate toate persoanele implicate. Vor fi ascultate apelurile la 112, pentru a se determina ce informații au avut pompierii înainte de intervenție.

Potrivit lui Arafat, IGSU a trimis o echipă tocmai pentru a se asigura că, spune el, ancheta va fi imparțială.

Și Poliția a anunţat că în cazul incendiului de la Constanța a fost deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă.