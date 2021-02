Raed Arafat anunţă sancţiuni după incendiul de la Constanţa. De asemenea, şi şeful ISU Dobrogea, Cristian Amarandei, a anunţat că a demarat o anchetă. Amarandei a dezvăluit că salvatorii puteau interveni cu 10 minute mai devreme, iar asta putea salva viaţa femeii.

Raed Arafat anunţă sancţiuni după incendiul de la Constanţa

Într-o intervenţie telefonică la Antena 3, Arafat a precizat că sunt anumite suspiciuni cu privire la acurateţea datelor transmise despre această acţiune:

„Deja la Constanţa, inspectorul-sef – numit de doar câteva zile şi care a venit din afara Constanţei – a declanşat o anchetă la nivelul ISU Dobrogea pentru a verifica datele, orele, minutele… S-a solicitat verificarea orelor de la STS, iar de la IGSU, inspectorul a trimis o echipă care va face verificări.

Vom afla dacă cineva a făcut ceva şi ne-a indus în eroare. Aici, fără discuţie se vor lua cele mai aspre măsuri. IGSU este forul tutelar pe plan naţional care face astfel de verificări.

Orice neregulă care arată că nu ni s-a comunicat corect de la început va fi tratată cu foarte mare atenţie şi foarte aspru.

Plasa şi pernele sunt chestiuni care pot fi discutate mult cu experţii. Ideea de a avea plasă în maşină ca să prinzi când vrea cineva… Perna… Ea nu este eficientă când sari la etaje mai mari de 3. Plus desfăşurarea lucrurilor de acolo, plus momentul în care a decis victima să iasă pe fereastră, să se prindă de balustradă şi a căzut. Toate aceste aspecte urmează să fie analizate.

Câte autoscări sunt în judeţul Constanţa

Autoscările din judeţul Constanţa… 3 din 4 sunt cumpărate tocmai în ultimii doi ani, doi ani şi jumătate din fonduri europene. România a avut judeţe fără nicio autoscară. Mai există o licitaţie pentru încă 18 platforme de salvare la înălţime.

Am avut cel puţin 4 judeţe în care n-a fost nicio autoscară: Brăila, Sălaj, Covasna, Harghita. Bucureştiul are autoscară şi pentru înălţimea de 72 m, nu doar pentru înălţimile clasice.

Am plecat cu un foarte mare handicap. Cât ne-au permis fondurile europene să cumpărăm autoscări, am făcut-o.. Ele sunt suficiente în unele judeţe, în altele nu sunt suficiente. Constanta are 4 autoscări şi urmează să primească şi autoplatforma. Fondurile europene nu pot fi numai pe autoscări… Acum sunt în licitaţie 500 de maşini de pompieri. Suntem încă în mijlocul programului care va fi finalizat la finalul anului 2023.

S-au cumpărat autoscări astfel încât fiecare judeţ să aibă minium două sau trei autoscări.

Ce a spus soţul femeii care a căzut de la etajul 6

Cu privire la cele întâmplate, Stoica Mitică, soţul femeii care a murit după ce a căzut de la etajul 6, a declarat: „În filmare au luat furtunul şi nu dau drumul. Le-am zis de 4, 5 ori să-i dea drumul. Nu ştiu ce aşteptau. Aşa că puteau fi pagube mai mici. Când ea a căzut, ei erau jos. Nicio din aia… O saltea… Când cazi de la etaj, nimic. Priveau cum sta acolo şi ţipa. Fumul ieşea din spatele ei îngrozitor. Am ieşit împreună, dar din nefericre ea s-a întors să ia laptopul. Probabil n-a mai putut să iasă afară din cauza fumului şi a iesit pe balcon. Am mai trecut printr-o tragedie cu fiul meu. Stop cardiac. Nu am nimic să le reproşez pompierilor. Dacă aşa sunt antrenaţi. N-au fost mai rapizi… Omul nu stă acolo până urcă ei cu scara. Autoscara n-a fost niciodată pusă sau montată… A ajuns undeva până în ora 10:00 şi n-au întins nimic.”

La rândul său, Cristian Amarandei, şeful ISU Dobrogea, a declarat: „Ştim că forţele au ajuns la locul intervenţiei mai târziu decât noi am comunicat iniţial. A fost demarată o cercetare pentru a vedea unde s-au produs disfuncţionalităţile. Este vorba despre cei care au preluat apelul de la subunitatea de la Palas şi cum au alertat ei echipajul. Au alertat mai târziu. Cei care au preluat anunţul… Cei de la subunitatea unde s-au solicitat forţe suplimentare…

Şeful ISU Dobrogea: Pompierii au plecat puţin mai târziu

Pompierii au plecat puţin mai târziu. Se vede că e ora 9:40 în loc de 9:27. În jur de 10 minute (n.r. – au întârziat salvatorii), având în vedere că drumul nu e nici foarte degajat. Avem un decalaj de peste 10 minute. Din păcate, am costatat şi noi acest lucru. Fiecare secundă contează şi fac diferenţa dintre viaţă şi moarte în misiunile noastre. Tot timpul ne străduim să reducem numărul de secunde.

I-am pus să scrie. Vor raporta. Să-şi aducă fiecare aminte ce a făcut şi în ce momente. Măsurile, oricum, vor fi foarte drastice, pentru că lucrurile sunt foarte grave şi nu ne putem juca cu aşa ceva. De pe 4 februarie sunt şef la ISU Dobrogea.

Sperăm că acest lucru ne va duce spre o lecţie. Întârzierile nu pot fi acceptate în astfel de situaţii. Dimpotrivă, trebuie să încercăm să depăşim aceste bareme şi să ajungem mai repede, nu să întârziem. Când e vorba despre viaţa oamenilor, nu ne putem permite să ne gândim la întârzieri.”

Femeia nu a mai rezistat şi a ieşit pe balcon

Femeia din Constanţa a murit marţi după ce a încercat să scape dintr-un incendiu care i-a cuprins apartamentul. Ea a ieşit în exteriorul balconului şi a căzut în gol de la etajul 6 cu doar două minute înainte de a ajunge la faţa locului o autoscară. Aceste informaţii au venit de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea.

Conform Agerpres, autorităţile au fost alertate despre incendiu printr-un apel la 112, la ora 9:14. Au fost alertate o ambulanţă, două autospeciale de stingere şi o autoscară.

„Referitor la incendiul produs în această dimineaţă în municipiul Constanţa, care s-a manifestat într-un apartament situat la etajul 6 al unui bloc de locuinţe, facem următoarele precizări: Apelul la numărul unic de urgenţă 112 a fost preluat de dispecerul ISU Constanţa la ora 09.14; La ora 09.15 au fost alertate simultan următoarele echipaje:

1 ambulanţă SMURD tip B2, 2 autospeciale de stingere şi 1 autoscară; Ambulanţa SMURD tip B2 şi cele 2 autospeciale de stingere au fost alertate din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sublocotenent Fripis Marius Daniel Constanţa Oraş, care se află la aproximativ 2 km faţă de locul producerii incendiului. Primul echipaj care a ajuns la locul intervenţiei a fost ambulanţa SMURD tip B2, la ora 09.21”, reiese din comunicatul ISU.

Primele informaţii prezentate de ISU

Având în vedere că la Detaşamentul de Pompieri Sublocotenent Fripis Marius Daniel Constanţa Oraş nu există autoscară, aceasta a fost adusă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Palas.

„Autoscara a ajuns la locul intervenţiei la ora 09.27, distanţa parcursă fiind de 8 km. Ora la care femeia s-a desprins de la balcon a fost 09:25. Forţele aflate la locul intervenţiei în momentul sosirii autoscării erau 2 autospeciale de stingere, 1 ambulanţă SMURD tip B, precum şi 2 ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă”, a mai transmis ISU.

La nivelul judeţului Constanţa există 3 autoscări, repartizate astfel încât să acopere întreaga zonă de competenţă, astfel: Cernavodă, Medgidia şi Constanţa.

