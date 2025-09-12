Raed Arafat, acuzat că pregătește concedieri masive la Ambulanță

Reprezentanții Blocului Național Sindical (BNS) îl acuză pe Raed Arafat că ar pregăti concedieri masive la nivelul serviciilor de ambulanță. Potrivit liderilor sindicali, planul de reformă propus de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) nu poate fi aplicat fără consultarea Ministerului Sănătății și fără acordul personalului implicat în acest sector de activitate.

Proiectul de reorganizare și comasare a serviciilor de ambulanță județene, prezentat în spațiul public, riscă să afecteze activitatea ambulanțelor și securitatea locurilor de muncă, spun sindicaliștii. Pentru a avertiza asupra impactului măsurilor, aceștia au trimis scrisori oficiale premierului și ministrului Sănătății, solicitând revizuirea planurilor.

Aceștia au criticat Hotărârea Parlamentului nr. 25/2025, menționând că aceasta măsuri administrativ-organizatorice pentru serviciile de ambulanță sub autoritatea Ministerului Afacerilor Interne, și nu a Ministerului Sănătății, ceea ce ar încălca atribuțiile legale și ar putea destabiliza funcționarea serviciilor.

BNS avertizează că aceste reforme, așa cum sunt propuse, pot avea consecințe negative asupra personalului și asupra siguranței pacienților, și solicită implicarea Guvernului pentru a evita haosul în sistemul de urgență.

„Reorganizarea instituțională a structurilor subordonate IGSU și IGAV, precum și a serviciilor de ambulanță județene, pe principiul comasării structurilor județene/punctelor de operare aeromedicale în structuri teritoriale”, prevede planul de reorganizare.

Potrivit legislației în vigoare, în special a Legii nr. 24/2000, MAI nu are competența de a propune modificări ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și nu poate interveni în activitatea instituțiilor aflate în subordinea altor ministere.

„Inițiativa modificării legii privind reforma în domeniul sănătății aparține Ministerului Sănătății și nicidecum altei entități. Atât organigrama cât și statul de funcții sunt atribuții ale Ministrului Sănătății, iar Ministerul de Interne – prin Departamentul DSU – nu poate dispune sau nici măcar să propună eventuala reorganizare a structurilor din subordinea altui minister”, arată reprezentanții BNS.

Confederația sindicală atrage atenția că partenerii sociali reprezentativi, respectiv Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România (FNSAR) – organizație care reunește peste 75% din angajații serviciilor publice de ambulanță și este afiliată la BNS – nu au fost consultați în niciun fel în privința acestui proiect.

FNSAR reunește angajați din toate profesiile din serviciile de ambulanță din țară: medici, asistenți medicali, ambulanțieri, șoferi de autosanitare, operatori și registratori de urgență, personal TESA și muncitori.

„Personal care salvează vieți în cele mai grele condiții, lucrând cu ambulanțe învechite, fără asigurarea protecției pacienților și a membrilor echipajelor medicale și care, totuși, își fac datoria cu multă responsabilitate profesională, cu răbdare și empatie față de cetățenii care au nevoie să fie salvați”, adaugă aceștia.

Sindicatele semnalează că proiectul în discuție prevede, pe lângă reducerea funcțiilor de conducere în serviciile de ambulanță transferate către centrele teritoriale, și organizarea structurilor de suport doar la nivelul județului în care se află sediul principal. Conform liderilor sindicali, acest lucru ar însemna că personalul TESA și muncitorii care ar urma să fie redistribuiți la alte servicii județene își vor pierde locul de muncă.

BNS atrage atenția că reforma propusă de DSU nu aduce claritate sau eficiență, ci creează confuzie și vulnerabilitate în sistemul de ambulanță. Sindicaliștii subliniază că serviciile publice de ambulanță se confruntă deja cu lipsa autospecialelor noi, care ar fi trebuit achiziționate de DSU prin IGSU.

Confederația mai atrage atenția că nu există un studiu de impact privind beneficiile pentru populație ale măririi distanțelor de transport și nici o evaluare financiară clară asupra economiilor la carburant sau reparații auto. În același timp, cheltuielile de administrare pentru cele două sau trei sedii (principal/secundar) rămân neschimbate, ceea ce nu reduce costurile sistemului

„Deci, nu se fac economii nicidecum prin reorganizarea sau comasarea serviciilor de ambulanță județene”, mai spun sindicaliștii.

BNS adaugă că ar fi nevoie de o schimbare la nivelul serviciilor de ambulanță, însă subliniază că procesul trebuie să se facă prin consultare și dezbatere temeinică, nu într-un mod improvizat sau „pompieristic”.