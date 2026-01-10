Politica

Radu Marinescu, pus să aleagă între Lia Savonea și Lia Olguţa Vasilescu. Ce a răspuns ministrul Justiției

Radu Marinescu, pus să aleagă între Lia Savonea și Lia Olguţa Vasilescu. Ce a răspuns ministrul JustițieiLia Olguţa Vasilescu. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, se declară mândru de contribuţia sa la dezvoltarea Craiovei alături de primaru l Lia Olguţa Vasilescu, iar despre relația cu Lia Savonea, ministrul a adăugat că  ”nu are foarte multe relaţii instituţionale”. Întrebat pe cine ar alege dintre cele două, Radu Marinescu a răspuns că ar alege orice oficial care îşi exercită mandatul profesionist şi în interesul cetăţenilor.

Marinescu se declară mândru de contribuția alături de Lia Olguța Vasilescu pentru dezvoltarea Craiovei

În emisiunea Insider politic de la Prima TV, ministrul Justiţiei Radu Marinescu a afirmat că ar alege „orice doamnă care îşi exercită mandatul instituţional, în mod profesionist, demn şi în interesul cetăţenilor”.

El a vorbit despre colaborarea cu primarul Lia Olguţa Vasilescu, subliniind că, în perioada în care a fost consilier şi preşedinte al comisiei de buget, a contribuit la „o dezvoltare a oraşului Craiova, care nu mai poate fi negată de către nimeni”.

Ministrul Justiției despre Lia Savonea

Ministrul Justiţiei Radu Marinescu a declarat că nu are foarte multe relaţii instituţionale cu preşedintele Curţii de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, menţionând că este „un preşedinte mai nou” și că ministerul rămâne deschis cooperării pe principii de corectitudine, obiectivitate şi profesionalism.

Lia Savonea

Lia Savonea

De profesie avocat, Radu Marinescu i-a reprezentat în instanţă atât pe primarul Lia Olguţa Vasilescu, cât şi pe soţul acesteia, Claudiu Manda, lider al PSD Dolj.

Cariera politică a lui Radu Marinescu, de la consilier politic la Ministrul Justiției

Radu Marinescu a fost consilier politic de Craiova timp de trei mandate, ales pe listele PSD. Ulterior, acesta a devenit președinte al Comisiei locale dw Buget.

În decembrie 2024, Radu Marinescu a fost ales deputat de Dolj din partea partidului PSD, iar ulterior a fost numit ministru al Ministerului de Justiție în Guvernul Ciolacu. Marinescu a reușit să-și păstreze funcția de ministru in Guvernul Bolojan, cu ajutorul și susținerea organizației PSD Dolj.

