Monden Radu Ille, afectat profund de divorț. În ce relații a rămas cu fosta lui soție







După două decenii petrecute împreună, Radu Ille și Nina au ales să se despartă. Deși au încercat în să-și salveze căsnicia, cei doi nu au reușit să treacă peste ruptură. Artistul a mărturisit că și-a dorit din tot sufletul să își păstreze familia, însă eforturile lui au fost în zadar. Astfel, cei doi au ajuns la divorț.

Radu Ille a trecut printr-un divorț dureros

La câteva luni după acest moment dificil, Radu Ille a vorbit deschis despre această etapă delicată a vieții lui. De asemenea, artistul a mărturisit că speranța unei împăcări a rămas vie mult timp, însă lucrurile nu s-au așezat așa cum el și-a dorit.

„Omenește, și eu m-aș fi bucurat să fie așa. Oricine s-ar bucura la așa ceva. Nu credeam că se va ajunge aici, dar asta e viața, asta e situația. Mergem mai departe, îi mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem bine, copiii sunt sănătoși, să avem putere să mergem mai departe, să fie bine”, a povestit Radu Ille pentru Spynews.ro.

De ce s-au despărțit

Dincolo de momentele grele prin care a trecut, artistul a declarat că gândurile și rugăciunile sale se îndreaptă în continuare către fosta lui soție.

Întrebat despre motivul din spatele divorțului, artistul a mărturisit că a fost „voia lui Dumnezeu”.

„Eu sunt de părere că asta a fost calea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu m-a ferit de ceva. Iar atunci, în felul meu non-conflictual, cine mă cunoaște bine știe, eu sunt un om cu picioarele pe pământ. Înainte de artist, sunt om. Dar mă întrista și pe mine când vedeam situații urâte între partenerii care divorțau”, a explicat el.

Radu Ille: Îmi dau lacrimile când vorbesc despre treaba asta

Vizibil afectat de această separare, cântărețul a mărturisit că are lacrimi în ochi atunci când se gândește la fosta lui parteneră.

„N-am să fac așa ceva. Nu am de ce să fac așa ceva. Mă rog pentru sănătatea mea, pentru sănătatea prunciilor, pentru sănătatea m Îmi dau lacrimile când vorbesc despre treaba asta. E mama copiilor mei. O spun cu sufletul plin de bucurie: mama e mamă. Dumnezeu a decis asta. Nu eu am decis asta”, a adăugat el.

Artistul susține că nu i-a fost ușor să accepte realitatea.

„Am trecut prin multe situații, la fel ca mulți alții. Fiecare cu viața lui. Am stat și m-am gândit și am zis că prea bine sunt toate puse la punct ca eu să mă pun împotriva cuiva sau la ceva. (…) Cum noi am făcut ceasul rotiță cu rotiță, așa nimic nu merge fără un rost. M-am gândit la situația mea: are un rost. E adevărat că nu mi-a fost ușor”, a mai spus el.

Ce relație are acum cu mama copiilor lui

Cântărețul a explicat că Nina va avea parte de tot respectul lui, deși drumurile lor s-au despărțit definitiv.

„Ninuța rămâne mama copiilor mei, a fost și va fi pentru totdeauna. Niciodată n-o să pot, nici măcar cu gândul, să mă uit urât la ea sau să spun ceva urât despre ea. Doamne ferește!”, a mai spus artistul.

Profund marcat de despărțire, Radu Ille a subliniat că nu își dorește să ajungă la un conflict cu fosta lui parteneră. În ciuda provocărilor apărute pe plan personal, artistul își îndreaptă atenția către carieră și își dorește să vină în fața fanilor cu noi proiecte muzicale.

„Cât voi avea eu suflu pe lumea asta, că lacrimi nu mai am, m-am remobilizat, am început evenimentele. Tocmai ce am venit de la Madrid. Urmează evenimente în toată țara. În august merg în Anglia să cânt pentru români. Viața merge înainte, seară de seară. Dacă o seară nu-i văd, a doua seară inevitabil îmi văd copiii și mă încarc cu energie”, a mai spus artistul.